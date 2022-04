Los comentarios sobre la selección peruana de futsal down realizados por Jorge Luna y Ricardo Mendoza en el programa de YouTube Hablando Huevadas provocaron la indignación del Colectivo Down Perú, que emitió un comunicado en rechazo a las palabras de los comediantes.

Mediante sus redes sociales, la asociación se pronunció sobre los comentarios de Luna y Mendoza. “Desde el Colectivo Down Perú manifestamos nuestro total rechazo e indignación ante las palabras ofensivas y de índole discriminatorias vertidas en el show de stand comedy Hablando Huevadas”, dice en el comunicado.

Para esta institución las palabras de los comediantes se encuentran orientadas a la burla pública, además, recordó que la discriminación, la intolerancia y el prejuicio ‘configuran practicas inaceptables que deben ser denunciadas y combatidas por el bien de la sociedad.

“Colectivo Down Perú levanta su voz de protesta ante lo sucedido y solicita a los organismos competentes tomar las medidas correspondientes ante cualquier tipo de discriminación”, dice en el comunicado.

Comunicado del Colectivo Down Perú por comentarios de conductores de Hablando Huevadas. (Twitter)

LOS COMENTARIOS EN HABLANDO HUEVADAS SOBRE LA SELECCIÓN DE FUTSAL DOWN

Jorge Luna y Ricardo Mendoza volvieron a generar polémica esta vez por sus comentarios sobre la selección de futsal down, en uno de sus shows de Hablando Huevadas.

“No sé nada de eso, no sigo el fútbol down, no sé quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes”, manifestó Jorge Luna provocando las risas de todo el auditorio, mientras que Ricardo Mendoza añadió: “No, lo peor es que no han entendido el chiste, ha llegado con retraso”.

