Jorge Luna de ‘Hablando Huevad...’ cuenta que miembro de su equipo les robó mucha plata: “Quedamos sin un sol”

FUERTE. El comediante Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ fue entrevistado por el actor Jesús Alzamora en su canal de YouTube de ‘La Lengua’ y reveló que un miembro de su equipo les robó una fuerte suma de dinero. Aquí te contamos todos los detalles.

Jorge Luna se animó a contar una triste experiencia cuando decidieron alquilar del Teatro Canout, pues estaba a punto de ser demolido a raíz de la pandemia por Covid-19. Precisó que invirtieron mucho dinero para usar las instalaciones, sin embargo, un compañero robó equipos y dinero.

“ Nos quedamos sin ni un sol. No teníamos para pagar la movilidad de la mudanza, así que con todos los ‘esclavos’ hemos estado cargando los equipos para llevarlos allá. Ahí nos dimos cuenta de que un miembro del equipo que nunca ha salido en pantalla nos había robado mucha plata y equipos que nos servían para grabar”, confesó.

Tras ello, el compañero de Ricardo Mendoza señaló que decidieron no denunciar a su compañero, pues era una persona muy cercana a ellos.

“Solo lo dejamos hablar y lo botamos. No las recuperamos (lo robado) porque todo lo había vendido, no tenía nada. No lo denunciamos por el cariño que en un momento hubo y porque no teníamos cabeza para hacerlo”, recalcó.

TENÍAN UN PRÉSTAMO APROBADO

Tras el robo que cometió un miembro de su equipo, Jorge Luna y Ricardo Mendoza decidieron sacar un préstamo del banco para dar inicio a su show ‘Hablando Huevadas’.

“Yo le dije a Ricardo: ‘Mi mujer me comentó que tiene un préstamo en el banco aprobado’, y siempre le hemos huido a las deudas, pero él me dijo: ‘Es la única opción que tenemos… así que lo saqué”, contó.