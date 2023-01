Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ reveló que tiene tres denuncias penales por parte del Estado. El humorista no aclaró sobre qué temas, pero sí confirmó que se debe al humor que manejan en su show con Ricardo Mendoza.

“Dios sea tan grande para permitirlo, ¿por qué te digo? Porque, mira, en cualquier otro país con lo que nosotros (junto a Ricardo) hemos hecho hasta ahora, no tendría tres denuncias penales por parte de mi país, sino, por lo menos un premio de algo. No tengo premios de nada, tengo tres denuncias del Estado, el Estado me denuncia ”, confesó en el canal de YouTube de Alonso Acuña.

Esta revelación se dio luego que fue consultado sobre si le gustaría terminar el proyecto de ‘Hablando Huevadas’ en el Estadio Nacional. Según dijo, espera que se resuelva su situación para concluir sus proyectos.

“El Estadio Nacional sigue siendo parte del IPD (...) Si el IPD sigue siendo parte de una argolla ... corre riesgo que no me quieran dar el Estadio Nacional (...) Yo tengo dos fechas pagadas en el parque de la exposición y no me las quieren dar por las denuncias de Ricardo”, agregó.

