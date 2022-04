‘Hablando Huevad...’: Jorge y Ricardo cuestionados por bromas sobre personas con síndrome de down

Nuevamente en el ojo de la tormenta. Ricardo Mendoza y Jorge Luna de ‘Hablando Huevadas’ se refirieron con bromas a la selección peruana de futsal down que había disputado el mundial en las últimas semanas en la sede de la Videna. El hecho fue cuestionado en redes sociales con diversas opiniones.

Mientras los humoristas hablaban en su show, Jorge Luna recordó que se había cruzado con varias personas que tenían la camiseta de la selección peruana, sin conocer que se estaba disputando el mundial de futsal down en la Videna de San Luis.

“Tenía una ligera sospecha pero luego me di cuenta de que hay una selección peruana de futsal con personas con síndrome de down, yo no se nada de eso, no sigo el fútbol down, no se quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes”, dijo Jorge Luna en pleno show ante sus seguidores.

Al escuchar estas declaraciones, los espectadores estallaron de risa. Ricardo Mendoza trató de evitar que se ‘malentiendan’ las palabras de Luna y agregó: “No, lo peor es que no han entendido el chiste, ha llegado con retraso”.

El video de los cuestionados comentarios de Jorge Luna y Ricardo Mendoza se hicieron virales en redes sociales con opiniones a favor y en contra. Recordemos que no es la primera vez que los humoristas se han visto envueltos en polémica.

Asimismo, algunos usuarios alertaron que el canal de YouTube de Hablando Huevadas habría sido hackeado. En su lugar, se realizaba una transmisión en vivo sobre criptomonedas y el nombre había cambiado a Ethereum US.

Ricardo Mendoza, presentador de “Hablando Huevadas”, se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales por hacer una “broma” sobre la agresión sexual que sufrió una niña.

La “broma” que realizó el comediante fue durante una edición del programa de YouTube “Complétala”, donde Mendoza comparte roles de conducción con Norka Gaspar.

Norka contó en su programa online que ella fue testigo de la agresión sexual que sufrió una menor de edad en un transporte público. Lejos de indignarse por este testimonio, al comediante Ricardo Mendoza se le ocurrió hacer una “broma” al respecto.

Tras el revuelo que causo, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar enviaron un pronunciamiento extendiendo sus disculpas y se mostraron en contra del abuso y de la violencia contra las mujeres.

“Aprovechamos para hacer hincapié de que estamos completamente en contra de la violencia en cualquiera de sus modalidades. Y ya sea cualquiera de ustedes, cualquier ser, condición, raza, género, etc, etc, etc, no toleramos ni estamos a favor, ni promovemos, ni nada por el estilo”, dijo.

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar , conductores del podcast "Complétala" generaron indignación, por usar desafortunadas frases y bromear sobre el acoso a una menor dentro de un bus. Los comediantes, ya han ofrecieron disculpas. ¿Bastará ello para hacer 'borrón y cuenta nueva'?