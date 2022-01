Jorge Luna y Ricardo Mendoza compartieron otro de sus shows en YouTube y esta vez llamaron a Yaco Eskenazi, quien no tuvo reparos en conversar con ambos humoristas de ‘Hablando huevadas’ y cerrar el espectáculo haciendole ganar a su amigo tres mil soles.

El joven estaba entre el público en el momento en el que Ricardo preguntó si alguien tenía el número de algún famoso para llamarlo y que cierre el show con una frase. Y aunque en un primer momento intentó llamar a Deyvis Orosco, este no le contestó.

Es en ese instante que revela que también tiene el teléfono del esposo de Natalie Vértiz y asegura que este sí le responderá ya que es su barbero. Grande fue la sorprensa de las estrellas de las redes sociales cuando el famoso le contestó.

“Mándales saludos a esos... que no me hagan mier... diles”, dijo el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya antes de conversar con Jorge y Ricardo. “Estaba comiendo mi ceviche, me han sacado de la cocina, este se cree muy pend... Sí, es mi bardero, es verdad, ahora después de esta llamada me va cortar el pelo gratis de por vida”, dijo Yaco a modo de broma.

Jorge Luna tomó la palabra para decirle que no tenían la intención de vacilarlo. “Yaquito, cómo estás papito, escúchame, yo sé lo que se especula de nosotros en esos mundos pero no estamos llamado para jodert...”, le juró. “No, no, yo les tengo miedo, está huev..., ya he visto cómo hacen mier... a la gente”, replicó el también actor.

El cómico no se quedó callado e hizo referencia a la conversación que mantuvieron con Alan Castillo. “Papi, miedo nos tenía Robotín y no le pasó nada”, aseguró desatando las risas de su audiencia.

En otro momento de la conversación, Jorge Luna le pidió a Yaco Eskenazi que los inviten a ‘Mi mamá cocina mejor que ya tuya’. “Este año cambia el formato y es en parejas, así que pueden ir con sus mujeres... tienen mujeres ¿no?”, intentó trolearlos el conductor.

Finalmente, el actor cerró el programa con la frase: “Y aquí termina ‘Hablando huevad...’, te lo dice el capitán de los Leones”.

TE PUEDE INTERESAR

Néstor Villanueva confirma fin de su matrimonio con Florcita tras 12 años: “Estoy soltero”

Dorita Orbegoso incomoda EN VIVO a Melissa Paredes y ella la saca del set: “¿Perdonarías una infidelidad?”

Tracy Freundt y Thalía Estabridis confirman su regreso a ‘Habacilar’