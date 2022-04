Luego de la polémica que se generó en redes sociales por las bromas de ‘Hablando Huevadas’ hacia las personas con síndrome de Down, la periodista Juliana Oxenford usó su cuenta de Twitter para dar su opinión al respecto.

Juliana Oxenford no tuvo pelos en la lengua para ‘cuestionar’ el contenido de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, a quienes calificó como ‘par de huev...’ por los comentarios hechos y que han desatado el debate.

“Esto no es hablar huevadas, esto es ser un par de huevo...”, escribió Juliana Oxenford en su cuenta de Twitter, adjuntando el video de los comentarios que hicieron sobre las personas con síndrome de down.

Juliana Oxenford y su opinión sobre Hablando Huevadas (Foto: Twitter)

BROMAS SOBRE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

En la última edición de su show, Jorge Luna recordó que se había cruzado con varias personas que tenían la camiseta de la selección peruana, sin conocer que se estaba disputando el mundial de futsal down en la Videna de San Luis.

“Tenía una ligera sospecha pero luego me di cuenta de que hay una selección peruana de futsal con personas con síndrome de down, yo no se nada de eso, no sigo el fútbol down, no se quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes” , dijo Jorge Luna en pleno show ante sus seguidores.

Al escuchar estas declaraciones, los espectadores estallaron de risa. Ricardo Mendoza trató de evitar que se ‘malentiendan’ las palabras de Luna y agregó: “No, lo peor es que no han entendido el chiste, ha llegado con retraso”.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza vuelven a ser criticados por cibernautas luego de ofrecer su show.