Katia Palma fue entrevistada por Jesús Alzamora en su canal de YouTube ‘La Lengua’. La conductora y actriz sostuvo una conversación respecto a la labor de los comediantes en el país, pues según dijo, deben de tener una estructura para realizar un show. ¿Indirecta para Hablando Huevadas?

La figura de Latina Televisión evitó mencionar a los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna, sin embargo, su crítica apuntaba a un show improvisado. Precisó que ese tipo de espectáculo no es comedia, sino una charla.

“Mira, no voy a hablar... Escúchame para hacer un espectáculo de humor hay que trabajarlo, no te puedes sentar y hablar pura estupidez si no hay un ritmo en el humor . Un día me provocó hablar del caramelo, qué chu..., no, señor. Puedes improvisar ahí, pero no sostienes, a ver ponlo a Christian (Rivero) una hora hablando, no sostiene”, resaltó.

Incluso Katia Palma retó a Jesús Alzamora a sentarse solo y hablar de una hora para generar humor, él le respondió que no puede pues no es su rubro. Por lo que la conductora respondió contundentemente: “Hay que estudiar para ser comediante” .

Jesús Alzamora saca cara por ‘Hablando Huevadas’

Quien sí mencionó al show de ‘Hablando Huevadas’ fue Jesús Alzamora, quien se refirió al podcast español de humor de donde se inspiraron los peruanos. Al respecto, Katia Palma recalcó que incluso el podcast está editado

“Ahora, tú hablas de un podcast y eso se edita, sí, hmmm, pero si tú dices que es un genio, debe tener una pauta de todas maneras. No puede ser que improvises, o debes tener una buena labia un muy buen cerebro”, reiteró.

“Si nos sentamos, por lo menos tenemos que juntarnos en la noche anterior para decir ‘ya, cuál es el tema’. No podemos sentarnos y hablar de tu vieja... tienes que tener una base. No es comedia, es una charla, véndelo como eso”, reiteró.