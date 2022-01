LO BLOQUEÓ. En pleno show de ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna contó una acnécdota con un futbolista de la selección nacional. El humorista reveló que Luis Advíncula terminó por insultarlo debido a que dejó en visto su mensaje.

El improvisador Luna, quien estaba junto Ricardo Mendoza durante su espectáculo en un anfiteatro, contó en su último show lo que pasó con el pelotero. Según dijo, estaba conversando por Instagram con el lateral derecho de Boca Juniors.

Sin embargo, se olvidó de responderle y luego de una semana Jorge Luna le escribe sin esperar la reacción de Advíncula, quien le mandó un audio insultándolo fuertemente.

“Oe c*** tú también ves el mensaje cuando c*** quieres no? Payaso de m***”, se le escucha decir al futbolista. Todo el público del show “Hablando Huevadas se comenzaron a reír fuertemente.

¿QUÉ ES HABLANDO HUEVADAS?

Hablando Huevadas es un popular canal de YouTube peruano conducido por Ricardo Mendoza y Jorge Luna en el que, como su nombre lo dice, no tienen límites de comentar, opinar y hacer bromas sobre cualquier tipo de temática.

Los conductores utilizar un lenguaje coloquial con jergas típicas de Perú. Los usuarios que son fervientes seguidores del espacio advierten que el humor que se utiliza es muy crudo y sin licencias, lo que les han hecho ganar millones de reproducciones en distintas plataformas.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza se han vuelto tan populares que han conseguido que algunos famosos visiten sus programas para ser ‘troleados’ con sus particulares bromas. Yahaira Plasencia, Rosa María Palacios, Aldo Miyashiro, La Uchulú, Josimar y el ‘Cóndor’ Andrés Mendoza han sido algunas de sus ‘víctimas’.

