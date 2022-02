Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, aprobó que la Fiscalía haya abierto investigación contra Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, tras burlarse de la agresión sexual contra una niña. Además, arremetió contra el show ‘Hablando Huevadas’.

“Me parece perfecto que les hayan abierto investigación, que se llegue hasta el último y que les cierren su canal de YouTube. No se pueden burlar de un tema tan delicado y luego pedir disculpas como si se tratara de cualquier cosa”, precisó ‘Melcochita’.

Como padre, ¿te has sentido tocado con lo que dijeron?

Por supuesto. Recién pude ver las imágenes hace dos días y me indigné, porque soy padre de familia y amo a mis hijas. Ellos (integrantes de ‘Hablando hue...’) no tienen ángel, sino viven del morbo, hacen ‘narco humor’ y se ganan la plata fácil.

¿Hay algún proyecto para regresar a televisión?

No. En mayo me voy de gira a Europa, pero no como humorista, sino como salsero.

“NUNCA SERÁN COMO YO”

El cómico considera que ‘Hablando Huevadas’ es un programa de moda que apela a la risa fácil, a diferencia suya y del ‘Chato Barraza, quienes trascendieron en el tiempo por su talento para el humor.

“Es una risa fácil. Lo mismo pasó con Uchulú, que para mí es una persona que se va a desfasar con el tiempo. Creo que ‘HH’ es una moda, algo del momento. Nunca serán como el Chato Barraza, Tulio Loza y yo, que somos eternos. Nosotros estamos vigentes desde 1969 y de viejo me he hecho más popular. El único famoso es Dios”, dijo ‘Melcochita’ al portal ‘Wapa’.