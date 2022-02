El cómico Miguel ‘Chato’ Barraza se comunicó con Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Durante el show en vivo de ‘Hablando Huevadas’, que se realiza en el Teatro Canout, se mostró un audio de la conversación, en el cual el humorista se echa para atrás en sus declaraciones.

Esta semana, durante una entrevista para El Popular, Miguelito Barraza fue consultado sobre ‘Hablando Huevadas’ y señaló que les faltaba humildad.

“Yo admiro a la gente joven, pero lo que les falta a ellos y nos sobra a nosotros es la humildad. Ya se creen que han ganado el cielo, el mundo. No, hermano, tienes que sufrir como nosotros hemos sufrido y que la gente te aplauda apenas salgas al escenario. He dicho”, indicó.

‘Chato’ Barraza niega declaraciones y asegura que respeta a ‘Hablando Huevadas’

Ricardo Mendoza fue el encargado de referirse a las declaraciones del cómico. “Yo tengo algo que decirle y que quiero que pongan, se ha otra vez colgado, este periódico de m… de la pequeña fama que tenemos, que hemos construido desde abajo y ha sacado una noticia que dice que el ‘Chato’ Barraza nos ha tirado mierda”, indicó.

Además, no dudó en mostrar en vivo el audio que le envió para aclarar lo sucedido. “Ricardo, Jorge, soy Miguelito Barraza para decirles que tú sabes cómo es el periodismo, escriben cojudeces y yo no he dicho absolutamente nada de ustedes, así que no crean esa basura. Los respetos, los admiro, y los felicito porque lo que han logrado. Ha comerrrrr ”, manifestó.

Por su parte, Jorge Luna agregó que ellos y Miguel Barraza son amigos, y enviarle saludos.