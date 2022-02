IMPERDONABLE. Ricardo Mendoza del conocido show ‘Hablando Huevadas’ está siendo duramente criticado en redes sociales tras burlarse y hacer chistes de una agresión sexual que sufrió una menor de edad en el transporte público. Sus comentarios fueron en el programa ‘Complétala’ vía YouTube junto a la conductora Norka Gaspar.

Las palabras de Ricardo han generado indignación en redes. El hecho inició cuando Norka contó un hecho repudiable en un bus de transporte público cuando fue testigo de la agresión que sufría una escolar con un depravado.

“ Yo he visto a una niña llorando en el micro... había un señor que estaba atrás de ella que se había sacado el p.., sacado del pantalón y le había agarrado la mano a la niña y estaba haciendo que le rasque”, dijo.

Esto generó que Ricardo Mendoza lo repudie y lance fuertes insultos contra el sujeto, sin embargo, no dudó en hacer bromas al respecto ocasionando las risas del público y de la misma Norka.

“Qué estás hablando, ese hijo de pu**, tú que me estás mirando. Gracias por verme , eres un hijo de pu**”, dijo, pero lo peor vendría después. Norka también hizo bromas con la lonchera que tenía junto a ella en ese preciso momento.

“Cuando yo lo vi estaba comenzando a abrir mi lonchera y me lo como, mentira (risas)” , sostuvo y Ricardo le siguió el juego.

“Si la niña no lo quiere (risas) No, no, qué dijeeee (risas) Escúchame eres un hijo de pu**, pero el chiste es muy bueno, quiero pedir perdón” , sentenció.

“Cuando saqué mi cuchillo, me paro, le iba a clavar el cuchillo en el pe**, soy una salvaje de mier**”, continuó narrando Norka, sin embargo, Ricardo insistió: “Ah para llevar era...”.

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Hueva...’ es criticado por bromear con agresión sexual contra una niña

INDIGNACIÓN EN REDES SOCIALES

Las burlas y bromas de Ricardo Mendoza sobre una agresión sexual que sufrió una menor ha generado indignación en redes sociales. Incluso, la exministra Rosario Sasieta se pronunció sobre el tema para denunciarlo.

“Quien se burla de una niña que ha sido víctima de un delito sexual no merece nada en la vida. Pido públicamente sean denunciados. Es imperativo que Fiscalía formule denuncia penal contra esos sujetos”, escribió Sasieta en Twitter.