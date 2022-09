Jorge Luna generó mucha polémica recientemente, luego que en la última edición de ‘Hablando Huevadas’ arremetiera contra un medio de comunicación local por emitir un informe sobre su esposa y madre de sus dos hijos. Ricardo Mendoza, fiel a su estilo, troleó a su compañero.

“Hermano, quiero hacer un alto a la comedia, esto es importante, esto no da risa. Voy a dirigirme hacia la cámara. Tal vez muchos no lo vieron, pero en el periódico salió un reportaje de quién es Melissa, con apellido y todo, quién es mi esposa”, dijo el popular comediante.

“Melissa Klug debe ser entonces, porque eres el papá de Samahara Lobatón” , interrumpió Ricardo Mendoza haciendo referencia a las bromas que emitieron minutos antes por el parecido de Jorge Luna con la hija de la ‘Blanca de Chucuito’.

El comediante tomó con humor la broma de su amigo y aseguró que nunca estuvo íntimamente con la ex de la Foquita Farfán. “Es que tiene esa nariz como los enemigos de Popeye, pero se les ve muy bien a los dos y los dos tienen plata y los dos compran zapatillas chéveres” , dijo nuevamente Ricardo sobre la joven influencer.

JORGE LUNA AMENAZA A LOS MEDIOS

“Esto es serio, en el periódisco sacaron un reportaje de quién es Melissa, con apellido y todo, fotos y todo... sacaron un reportaje que ya no está porque te lo borré. Entonces, quiero dirigirme a esos imbéciles, tú no puedes usar la imagen de nadie sin autorización si no es un hecho noticioso y yo de esto sé mucho, mi nombre ha estado muchas veces puesto ahí y sé de lo que estoy hablando. Si alguno de ustedes imbéciles vuelve a coger una foto de un miembro de mi familia, cogieron fotos de mis hijos y les taparon la cara, me llega... veo un solo dedo de mis hijos en su periódico de mier... y yo me voy a encargar personalmente y aparte de quitarles mucho dinero, voy a buscarlos y los voy a encontrar ”, arremetió Jorge Luna.

Ricardo Mendoza reaccionó a la amenaza de su amigo y consideró que es ‘ridículo’ que emitan un informe de su esposa. “Para conc... usaron una foto tuya de cuando eras cobrador de combi, una foto bien vieja, a mí no me gusta cuando estás sin gorra, yo denuncié eso, yo puse ‘está sin gorra, por qué no respetas, qué va decir su hija Samahara’”, dijo a modo de broma.

