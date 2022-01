Los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna continúan siendo un éxito en redes sociales con su show ‘Hablando Huevada’, que ya cuenta con más de 1,29 millones de seguidores en YouTube. Los conductores del espacio brindaron una entrevista a la revista Somos de El Comercio y contaron detalles de su acogida.

Bajo una fuerte dosis de chacota, los creadores de ‘Hablando Huevadas’ la rompen también en sus presentaciones en el Teatro Canout, pero ¿cómo inició todo su éxito?.

“No existe algo así como el humor limeño o peruano. Eso sería generalizar. Creemos sí que hay algunas constantes. Al peruano le gusta la descontextualización en el humor. Poner a un personaje en un sitio donde no pertenece... Lo que hacemos es exponernos, no burlarnos”, señalaron.

Sin embargo, Ricardo Mendoza y Jorge Luna se inspiraron de una producción internacional para lanzar su espectáculo. Según lo confesado, ambos quedaron encantados con el programa humorístico español ‘Nadie Sabe Nada’.

Desde ese momento, entendieron que esa era la ruta que tenían que seguir aquí en el Perú y así fue. ‘Hablando Huevadas’ tiene un rotundo éxito, pues de tener 30 personas en sus shows pasaron a 1.600 en un año.

SHEYLA ROJAS EN ‘HABLANDO HUEVADAS’

Ricardo Mendoza y Jorge Luna llamaron EN VIVO durante su show ‘Hablando Huevadas’ a Sheyla Rojas para que despida una parte de la dinámica final del espacio en la que premian a un seguidor. La exguerrera jamás imaginó lo que le pedirían.

“Tenemos a un amigo venezolano que se va a llevar dinero gracias a ti. Lo único que tienes que decir es ‘Hasta llegó Hablando Huevadas y el que no ve hablando Huevadas que me deje coja sino, next’. Si lo dices se acaba el programa y se lleva el dinero el amigo”, dijo Jorge Luna.

Sheyla Rojas aceptó y todo el teatro Canout estalló en aplausos y gritos. “Hasta llegó Hablando Huevadas y el que no ve hablando Huevadas que me deje coja sino, next’” , dijo.