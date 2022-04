El show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, ‘Hablando Huevadas’ ha vuelto ha recibir ciento de críticas luego de que ambos comediantes se burlaran e ironizaran con chistes sobre los integrantes de la selección peruana de futsal down quienes disputaron el mundial en las últimas semanas.

En TROME recordaremos las polémicas de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, quienes tienen miles de seguidores por su famoso ‘humor negro’ en ‘Hablando Huevadas’, sin embargo, vienen recibiendo varias críticas en redes sociales por el tipo de chistes que hacen.

Cuando Jorge Luna y Ricardo Mendoza se burlaron sobre las personas con síndrome de down

Es la más reciente, Jorge Luna y Ricardo Mendoza se tomaron unos minutos de su show para referirse a la selección peruana de futsal down que disputó el mundial en la Videna las últimas semanas. Luna contó que no conocía nada sobre el futsal down diciendo que “no conocía al diferente”, mientras que Mendoza agregó un desatinado ‘chiste’: “Lo peor es que la gente no ha entendido, el chiste ha llegado con retraso”, indicó.

Estas ‘bromas’ de ambos comediantes causaron miles de críticas entre los usuarios de redes sociales, instituciones y demás entidades donde rechazaban las palabras vertidas por Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

¿Otra vez Hablando Huevadas? Jorge Luna y Ricardo Mendoza se burlan hacen bromas de la selección peruana de futsal down ¡Indignante! pic.twitter.com/3zcIQBLABr — Chacotero (@ChacoteroPeru) April 18, 2022

Cuando Ricardo Mendoza y Norka Gaspar se burlaron de una agresión sexual

Si bien Jorge Luna no estuvo involucrado, Ricardo Mendoza fue protagonista de esta polémica junto a Norka Gaspar, quienes contaron una historia donde una menor de edad fue acosada en un transporte público y Gaspar se burlaba de lo acontecido.

Además, Ricardo Mendoza también contó otra historia sobre una persona sordomuda que, evidentemente, no podía contar lo que le ocurría.

Ricardo Mendoza de 'Hablando Huevadas' se burla de la agresión sexual a una menor. #NoEsBromaEsViolencia pic.twitter.com/jMFAT88D7w — 🦇 El Justiciero™ (@justicierope) February 15, 2022

Cuando hicieron un chiste sobre la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Unas de las primeras polémicas de ambos comediantes. Y es que cuando salió el ampay de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda, Jorge Luna y Ricardo Mendoza ofrecieron un show de ‘Hablando Huevadas’ en donde hicieron un chiste sobre la hija de Melissa y Rodrigo Cuba.

“A la hija de Melissa le dicen ‘niña criada por animales’. Porque su papá es un gato y su mamá es tremenda...”, dijo Ricardo Mendoza al público, desatando la risa de todos los asistentes del show.

Que asco estos tipos de Hablando Huevad*s, la gente los pasa por alto con la excusa de que es “Humor Negro” pero hay líneas que no deben cruzarse. Penoso el nivel de comedia. pic.twitter.com/CwRLzUTYkD — Oe Arnold! (@arnoldsuarezg) November 3, 2021