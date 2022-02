La modelo Aída Martínez fue parte del segmento ‘Radio Huevadas’, del canal de ‘Hablando Huevadas’, que conducen los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Durante la entrevista, la arequipeña contó detalles inéditos de su matrimonio.

Martínez reveló por qué decidió casarse con Adolfo Carrasco en agosto del 2020. La boda de la modelo fue privada debido a la pandemia de la COVID-19.

“Mi esposo no tiene amiguitas, porque yo decidí casarme con un huevón que no tiene amiguitas, porque yo soy celosa, no soy insegura, soy celosa y soy celosa por algunas situaciones de mi vida”, comentó.

En marzo del año pasado, la modelo y Adolfo Carrasco se convirtieron en padres de una niña. Aída Martínez comparte momentos de su familia en su cuenta de Instagram.

Aída Martínez cuenta por qué es celosa

Según explicó la ‘characata’, ella no es insegura, solo celosa porque fue engañada por sus exparejas e incluso señaló que presenció la infidelidad. “Todos los flacos que he tenido me han sacado la vuelta, todos, ninguno se ha salvado y los he encontrado en el acto”, aseguró.

Cabe precisar que ‘Radio Huevadas’ se estrena para la sección de paga del canal de YouTube, en el segmento se han presentado Yahaira Plasencia, Aldo Miyashiro, Rosa María Palacios, Raúl Romero, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes habló en exclusiva con diario Trome, durante el avant premiere de la película “¿nos casamos? sí, mi amor” . La modelo y actriz respondió a las recientes declaraciones de Janet Barboza, habló de sus planes de regresar a la pantalla chica y hasta dio a entender que no descarta planes de matrimonio con su novio, el bailarín Anthony Aranda.