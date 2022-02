El comediante Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, aseguró que han sido días difíciles para él y que lamenta todo lo sucedido luego de la “broma” que realizó sobre una menor víctima de agresión sexual en un bus de transporte público.

“Han sido momentos muy difíciles. Mi mamá está muy preocupada. En verdad, normalmente cuando me siento mal, sí voy a ver a mi mamá, debo confesarlo, pero es la primera vez que no he querido verla”, manifestó.

En otro momento de su show, el humorista confesó que tiene miedo y volvió a pedir disculpas por la “burla” que hizo junto a Norka Gaspar es un canal de YouTube. “Honestamente, tengo miedo, honestamente, estoy fastidiado, estoy triste. Honestamente, me quiero reír con ustedes hoy día. Honestamente, pido disculpas, estoy arrepentido . No me aplaudas eso”, manifestó.

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevadas’: “Reírse de algo no es promover”

Durante su presentación, Jorge Luna contó que ya habían contactado con abogados y que toda la polémica por la “broma” que hizo su compañero “se hizo muy grande”. “Han sido días difíciles, tenemos mucha gente detrás, que nos aconseja, que nos cuida”, agregó.

Por su parte, Mendoza enfatizó que se le están acusando de cosas terribles, pero que él de ninguna manera es ese tipo de persona.

“Reírse de algo no es aceptar, no es promover, no es nada de eso. La comedia, según Sigmund Freud, son dos o más ideas claramente identificables que convergen entre sí (...) Tengo mucho miedo la verdad. Tengo miedo que me censuren, que no vuelva a sentirme cómodo en un escenario”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

Cassandra Sánchez y la historia con su padre biológico: ¿Cuál es su relación con Renzo Schuller?

Hija de Melissa y el ‘Gato’ Cuba le vomitó a Anthony Aranda: “Fue la cara, es una experiencia hermosa”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza de ‘Hablando Huevad...’ fueron eliminados en nominaciones a Premios Luces 2021