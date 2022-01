El artista multiplatino Harry Styles anuncia las fechas reprogramadas para su gira mundial Love On Tour, además de nuevos shows en todo el mundo. El ex One Direction incluye, por primera vez, un espectáculo en Lima, Perú, el 29 de noviembre, en el Jockey Club.

Todas las entradas existentes para espectáculos programados seguirán siendo válidas, mientras que los tickets para el nuevo concierto en Perú saldrán a la venta general, este 20 de enero del 2022, vía Teleticket.com.pe

Los invitados especiales incluyen a Mitski, en las fechas del Reino Unido, Arlo Parks en Dublin, Wolf Alice en las fechas europeas y Koffee para todas las fechas en Latinoamérica.

Harry Styles en Perú

¿QUIÉN ES HARRY STYLES?

Harry Styles es uno de los artistas más grandes e influyentes de la música actual. Su álbum debut homónimo en solitario se convirtió en uno de los diez álbumes más vendidos del año en todo el mundo y tuvo la mayor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Su segundo álbum, Fine Line, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, convirtiéndolo en el segundo álbum número uno de Harry en los Estados Unidos e hizo historia en las listas de éxitos al proporcionar la semana de ventas más grande par un artista masculino en solitario, en Reino Unido, desde que Nielsen Music comenzó a comercializar electrónicamente datos de ventas en 1991.

Desde que inició su carrera en solitario ha ganado prestigiosos galardones, incluidos dos premios Brit, un Grammy, un premio Ivor Novello, un American Music Award y muchos otros en todo el mundo; además de ser el primer hombre en aparecer en solitario en la portada de la Revista Vogue.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS PARA EL CONCIERTO DE HARRY STYLES EN PERÚ

Harry Styles en Perú

Harry es igualmente reconocido como un increíble artista en vivo. Sus shows del Love On Tour se pospusieron. Debido a la pandemia y finalmente comenzaron en septiembre del 2021, en Las Vegas. Harry ha realizado más de 40 conciertos en los Estados Unidos, a finales del año pasado, y ganó elogios de fanáticos y críticos por igual. Su repertorio está repleto de sus éxitos mundiales, incluyendo Sign of the Time, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar y Kiwi.

La gira seguirá todas las pautas locales y de salud públicas, así como los protocolos del lugar establecidos al momento de cada concierto. Se alienta a los fans a visitar el sitio web de su lugar local antes de cada show, para obtener los últimos detalles y requisitos de salud y seguridad para su fecha.