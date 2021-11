Hace unos días, la reconocida actriz peruana Haydeé Cáceres fue galardonada como la mejor actriz del Festival de Cine de Ciencia Ficción en Australia, por su rol protagónico en la película ‘El corazón de la luna’. Ella se dio un tiempo para contestar nuestro cuestionario con el entusiasmo, la buena vibra y la vitalidad que la caracterizan.

Haydeé, ¿qué sintió al recibir este reconocimiento internacional?

Alegría al máximo, grité: ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Nunca me pasó por la cabeza ganar este premio. Esto es un orgullo para mi país, quiero que afuera también conozcan al Perú, no solo por su gastronomía, sino también por su arte.

¿Cómo llega a protagonizar la película ‘El corazón de la luna’?

Aldo Salvini se comunicó conmigo y me dijo que quería que hiciera el papel de ‘M’ (la protagonista). Yo acepté encantada. Fue casi un mes de grabación hasta las 4 de la mañana.

La historia no tiene diálogos, ¿eso fue problema para usted?

Cuando lo supe dije: ‘¿Qué?’ (risas), pero a mí me gustan los desafíos y lo hice. Logré expresar y conectar solo con la mirada, gestos y movimientos corporales.

Es una mujer que no le tiene miedo a los desafíos…

Desde el colegio siempre asumía desafíos, me retaba a mí misma y lograba mis objetivos. A mí me gusta interpretar papeles difíciles, que tengan carnecita, que se puedan explotar.

Ha hecho muchos personajes, ¿a alguno le tiene más cariño?

A todos mis personajes les tengo cariño, han sido una parte de mí. Aunque hay uno que marcó mi carrera porque fue un gran reto interpretarlo. Fue ‘Segismundo’ en ‘La vida es sueño’.

Ahora la gente se preocupa mucho por la edad y piensa que ya no puede hacer ciertas cosas. ¿Qué opina?

Es erróneo. Cumplí 74 años y tengo mucha vitalidad. Cuando uno tiene las ganas de salir adelante y cumplir sus sueños, lo hace sin importar la edad. Por ejemplo, yo no era muy cercana a la tecnología y ahora ya sé tomar fotos con el celular, doy clases por Zoom y hago mis propios videos (‘Cuentos inolvidables’) para subirlos a YouTube.

¿Cree que en Perú no se valora tanto a los actores?

A muchos actores que son adultos mayores los dejan de lado, ya no los convocan para producciones o les dan pequeños papeles. Eso no me parece justo después de tantos años de experiencia y trayectoria. No debemos dejarlos en el olvido y la marginación. Nosotros hacemos un trabajo valioso, difundimos arte.

Un mensaje para los jóvenes que están incursionando en la actuación…

Que estudien mucho y sean responsables, disciplinados y comprometidos con su carrera. Aléjense de los escándalos, eso no suma a su profesión.

