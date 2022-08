La destacada actriz Haydée Cáceres se unió al elenco del circo de la Chola Chabuca, con su espectáculo ‘Volver’, y asegura que todo lo hace con mucho profesionalismo, jamás ha estado metida en escándalos y no piensa en el retiro.

“Yo abro el espectáculo y habló sobre lo sueños porque suceden cosas bonitas, mágica, luces, colores, música y sueños. ‘Volver’ es un título tan bello, que necesitamos tanto después de tantas cosas que nos han separado”, dijo la destacada actriz.

Qué tan importante es para usted volver...

Es muy importante, cuántas cosas nos han pasado, familiares que se han ido, amigos, distanciarnos por el contagio. Entonces, regresamos para abrazarnos, para decirnos: “Te quiero, estamos aquí”.

A lo largo de su carrera ha hecho cine, televisión, teatro....

Radio, doblaje, locución, y ahora circo (risas). He hecho de todo y para mí es un regalo de Dios porque lo hago con todo profesionalismo, como debe ser, nada de chabacanería. El artista lleva al público cosas lindas preparadas con mucho profesionalismo.

Hace poco fue premiada como mejor actriz por la película ‘El corazón de la Luna’.

Sí, se va a proyectar en octubre acá. Tengo la satisfacción de representar al Perú y haber ganado como mejor actriz en festivales de Londres, Boston, Australia...

¿Es un reconocimiento a su carrera?

Ese es un éxito para el cine peruano, no me lo atribuyo todo a mí, sino a todo el equipo, a Aldo Salvini (el director), a todos los que trabajaron en esta película. Yo soy muy creyente y todo lo dejo en manos de Dios y Él me está dando muchas satisfacciones tanto en mi vida personal, como en mi vida profesional. Claro mi esposo ya no está, tuvimos 43 años de matrimonio y ahora vivo del lindo recuerdo, porque fue un maravilloso padre y esposo. Eso es lo que me empuja a seguir adelante, a vivir como se dice. Lo maravilloso de nuestro trabajo es que nos debemos al público, trabajamos para ellos y lo tenemos que hacer bien, con calidad. Casi todo el mundo me conoce por mi forma de ser, por mi profesionalismo, mi trabajo, pero no por escándalos, jamás.

Esa es la formación de los verdaderos artistas....

Cuando yo postulé a la Escuela de Arte Dramático, todos los padres creen que te vas a morir de hambre’. No, yo decía: “De mi arte voy a ser una profesional” y lo estoy cumpliendo.

¿Alguna vez ha pensado en el retiro?

No, mientras Dios me dé la memoria y la energía Haydée Cáceres seguirá trabajando y haciendo lo que ella quiere, el arte sobre todo. Estoy trabajando en lo que quiero, amo, tengo vocación, me va bien en la vida.