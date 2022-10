La primera actriz Haydeé Cáceres se desborda en entusiasmo cuando tiene que hablar de “El Corazón de la Luna”, película que protagoniza y en la que reafirma su inmenso talento. La cinta dirigida por Aldo Salvini se estrena el 27 de octubre en las salas locales y viene precedida de triunfos en festivales como el SCI-FI London, el 47° Boston Science Fiction Film, el Sydney Science Fiction Film Festival, entre otros certámenes que aplauden su actuación en la apasionante historia.

Esta exitosa producción nacional cuenta la historia de “M” (Haydeé Cáceres) una anciana que vive sola, totalmente a la deriva y que un día encuentra un compañero en el ser más inesperado con quien empieza a compartir sus recuerdos, sus penas y también sus temores más profundos alentados por una presencia oscura y demoníaca que le impide ser feliz a pesar de la ayuda de un “ángel mecánico”, que tiene la misión de salvarla.

“Mi personaje fue un reto muy grande porque tuve que representar a una mujer que debe sobrevivir en un medio hostil donde reina la marginación, el egoísmo, la indiferencia y el abandono. Ha sido una experiencia fuerte, sobre todo porque no hay diálogos, ella se comunica a través de sonidos guturales y de acciones físicas”, dice la actriz.

Es una apuesta arriesgada... Pero por supuesto, fue todo un reto para Aldo Salvini que me llamó un día y me habló sobre este proyecto. Luego de leer el guion me interesó el personaje y además confié en Aldo porque es un trome, un director que sabe mucho.

NADA DE RETIRO

¿Y qué debe tener un papel para que lo aceptes?

Debe de tener, como digo yo, ‘carnecita’, para poder sacarle el jugo al personaje, además que me dé la posibilidad de dar un mensaje, eso es lo principal para un actor, yo creo. El personaje también debe trascender, y mira el éxito que ha tenido la película especialmente en Europa, es un triunfo del cine peruano.

¿Los años de carrera te dan más oficio a la hora de construir un personaje nuevo?

Sirve la trayectoria que uno tiene y la formación, sobre todo de la escuela, donde nos enseñan la forma de abordar un personaje en todos sus planos, psicológico, físico, social, etcétera. Porque un personaje hay que estudiarlo, no porque tengas trayectoria todo te va a salir fácil, cada personaje es un reto, un trabajo que se hace sobre todo interior, y yo siempre observando, porque tú sabes, que en la realidad están todos los personajes, y yo soy muy observadora.

Esta vez tuviste que renunciar al ego que te ha exigido una apariencia absolutamente desaliñada y abandonada en la película.

Por supuesto y no me interesa, nunca me ha interesado eso. Desde que estaba en la escuela, siempre me han gustado los personajes difíciles, nada de de la damita joven. Estoy convencida de que con los papeles complicados allí se ve al verdadero actor.

¿Has puesto límites a tu carrera?

No, yo seguiré trabajando hasta cuando tenga memoria, el día que me falte, allí Cáceres ya fue, como se dice, pero por el momento voy a actuar hasta cuando Dios diga: hasta acá nomás. Los años te van haciendo más fuerte en tu trabajo, a mí me encanta lo que hago; si volviera a nacer también sería actriz porque la profesión me ha dado muchas satisfacciones.

