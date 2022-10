La actriz Haydeé Cáceres dijo que el personaje de ‘M’, de la película ‘El corazón de la luna’, fue todo un regalo para ella y le sacó el jugo. Además, es complejo, pero a la vez conmovedor.

“Es un personaje que vemos diariamente, salimos de nuestra casa y vemos varias ‘M’ solas, abandonadas por la indiferencia propia del ser humano y que tiene que sobrevivir con ese cúmulo de cosas en el alma. Uno no sabe que le pasa a la gente que pasa por momentos horribles y que desembocan en la locura. Es un personaje muy complejo, pero a la vez conmovedor”, dijo Haydeé visiblemente emocionada.

Es un personaje importante en su carrera.

Para mí es una satisfacción interpretar este personaje, sobre todo con la dirección de Aldo Salvini. Él un día me llamó y me contó que tenía este proyecto, me dijo que lo leyera y le dijera qué pensaba. Yo al toque acepté porque Aldo me había dirigido en una novela, es un capo. Después de eso nos pusimos a trabajar y sobre todo esto es una crítica al sistema que hunde al ser humano, que no lo deja superarse ni vivir en una sociedad digna. Creo que cuando uno hace todo con amor y con ganas las cosas salen lindas, maravillosas.

¿Fue difícil interpretarlo?

En cada trabajo, en cada personaje que me dan le saco el jugo, me encanta que haya ‘carnecita’ para mostrar. No me gustan los personajes facilitos, que no digan nada. En este caso sí ha sido un trabajo duro, hemos grabado de madrugada, pero en ningún momento nos hemos sentido cansados porque le hemos puesto amor y todas las ganas.

En esta película no hay diálogos...

Para mí ha sido un regalo esto porque interpretar un personaje con sonidos guturales y acciones físicas es un reto bastante grande porque la mujer tiene una vida por dentro y eso lo tiene que mostrar. Entonces, para un actor que rico es demostrar sin palabras todo lo vivido como el temor, la soledad, la ingratitud que siente y lo demuestra a través de las acciones físicas. Es un regalo para un actor.

El mensaje de la película es muy fuerte, es una crítica social.

Exactamente este personaje ha significado para mí un gran desafío, imaginen lo que es representar a una mujer que debe sobrevivir en un medio tan hostil donde reina la marginación, el egoísmo, la indiferencia y el abandono. Para mí ha sido una de las experiencias más fuertes y sobrecogedoras que he tenido dentro de toda mi carrera.