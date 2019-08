Héctor Becerril volvió a retar a César Ritter a hacerse otro examen toxicológico: "Te adelantaste" 

Sigue la pelea.César Ritter se sometió a un examen toxicológico tal como lo retó Héctor Becerril, sin embargo, ahora el fujimorista no estuvo de acuerdo con lo que hizo el actor, indicando que todo debía ser bajo sus indicaciones.

"Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted Héctor Becerril NO representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú", escribió en Twitter César Ritter.



Todo este enfrentamiento nació luego que el actor celebrara la propuesta de Martín Vizcarra de adelantar elecciones generales para el 2020. "¡Feliz 28 de Julio! Viva el Perú!! ¡Ahora sí, que empiece la desratización!", había escrito César Ritter.



Horas después, Héctor Becerril halló una excusa contra César Ritter, retando a hacerse de nuevo el examen toxicológico: "Examen en orina que muestras, solo dice que en las últimas horas no consumiste cocaína, el reto es examen de cabello, donde la droga se acumula hasta 3 años. No creo que por evitar este examen te adelantaste hoy (miércoles 31). Te espero mañana 9 AM. Av. Aviación 4911 Surco. Multilab", escribió el congresista de Fuerza Popular.



Hasta el momento, César Ritter no ha respondido a Héctor Becerril, y se desconoce si irá al lugar que propuso el congresista fujimorista.