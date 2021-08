Tras estrenarse el 15 de marzo de 2019, la novela turca “Hercai” se posicionó como una de las favoritas del género otomano. La dramática producción está protagonizada por los jóvenes talentos Reyyan (Ebru Şahin) y Miran (Akın Akınözü), quienes han cautivado al público con su espectacular caracterización.

Debido a su atractiva historia, el programa incrementó su fama de la noche a la mañana y atravesó fronteras. La telenovela dirigida por Cem Karcı y Benal Tahiri ha sido emitida en más de 100 países y cuenta con tres temporadas al aire.

La trama cuenta la historia romántica pero conflictiva de sus protagonistas, quienes son víctimas de los diversos secretos que esconden sus familias; esto intentará resquebrajar la relación que mantienen incontables veces. Durante las grabaciones de la serie, un escándalo captó la atención de los fans. A continuación, entérate de los detalles.

¿PROBLEMAS EN EL SET DE “HERCAI”?

Un bochornoso incidente tuvo lugar en el set de grabaciones de la serie “Hercai”. Con más de dos años de constante trabajo, es normal que los actores y el equipo detrás de cámaras puedan sentirse irritados, por lo que algún roce laboral no es algo descabellado; sin embargo, un incidente causó gran asombro en los seguidores del show.

¿AKIN AKINÖZÜ ABANDONA EL SET?

Al parecer, Akın Akınözü (Miran) había llegado tarde al set de rodaje, lo que fastidió a un miembro del equipo de producción. El trabajador reprendió al artista y este no lo tomó bien, por lo que decidió abandonar el set enojado.

Según lo que compartió la estrella, las cosas no fueron así. El intérprete de Miran dice haber sido insultado, motivo suficiente para denunciar las actitudes abusivas de los trabajadores.

“Mientras estaba en la caravana, en el momento de preparación previo a las grabaciones del 19/04/2021, el encargado del set me atacó y pronunció palabras insultantes y amenazadoras por un retraso que no causé. Posteriormente, presenté una denuncia penal ante el Ministerio Público Jefe de Midyat sobre la persona por las conductas que continuaron (...) hacia la amenaza física. Me insultó”, escribió Akın en una leyenda fotográfica en su cuenta de Instagram.

NO SERÍA LA ÚNICA VEZ

Días después, un evento similar se dio con un actor secundario. Según los rumores, el actor se encontraba tomando unas fotos en el set, cuando otro miembro del equipo lo ve y le increpa lo sucedido. Esta vez la tensión fue mayor y se cree que llegaron a los golpes.