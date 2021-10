Melissa Paredes está en medio de la polémica luego que fuera captada por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” con Anthony Aranda, bailarín de “Reinas del show”. En medio del escándalo, su hermana Celia Paredes rompió su silencio y salió en su defensa.

La hermana de la conductora de “América Hoy” aseguró que Melissa Paredes ha sido una buena esposa durante el tiempo que su matrimonio duró.

“Soy testigo de lo buena madre, hija, hermana y gran ser humano que eres. También, sabemos de la gran esposa que has sido porque te conocemos, nos consta y no tenemos duda. Sabemos que mientras ese matrimonio duró, tú lo cuidaste como lo más preciado que tuviste, pero sabemos que la responsabilidad es de a dos”, escribió en un inicio.

Celia reconoció que su hermana cometió un error; sin embargo, aclaró que no hubo engaño por parte de Paredes al padre de su hija.

“¿Errores? Lo cometemos todos hermana, todos, hasta la persona que está leyendo esto y aprendemos. Estoy segura de que lo estás haciendo, pero aquí nadie fue engañado porque soy testigo que las cosas eran claras”, continuó.

Finalmente, Celia Paredes enfatizó que “las mentiras para victimizarse nunca triunfan” y que el tiempo se encargará de demostrarlo.

“Me consta también que lo que has dicho es totalmente verdad, siempre te has caracterizado por ser sincera así la verdad no sea la más esperada y quiero aclarar que en tu caso tus prioridades nunca han sido económicas porque todo lo que has logrado te lo has ganado de a pocos. Finalmente, que las mentiras para victimizarse nunca triunfan, quizá hoy parezca, pero veremos mañana. Estamos contigo siempre”, finalizó.

