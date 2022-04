Claudia, Gabriela y Brenda, las guapas y sensuales hermanas Serpa , posaron para nuestro lente y nos contaron lo difícil que es la convivencia entre tres mujeres, pues cada una tiene una personalidad totalmente diferente. Además, revelaron que les han ofrecido viajes, carros y oro para conquistarlas, pero ellas no se fijan en lo material, sino en la personalidad del galán y hasta ahora solo han conquistado el corazón de una de ellas.

¿Quién es la mayor de las tres?

Claudia: La edad no se dice a partir de la base tres...

Gabriela: Yo tengo 29 y Brenda 27.

Brenda: Somos seguiditas, mis papás no tenían televisión.

Gabriela, noto que tú eres la más seria…

Soy una persona que por un rato puede estar alegre, pero luego me encierro en mi mundo. No todo el tiempo estoy chispeante.

C: Yo sí soy una persona que está todo el tiempo arriba, que le encanta reírse y es muy bueno para mantenerse joven. Mientras más alegría tenga y la gente a tu alrededor no sea tóxica, adelante.

Brenda, ¿tú eres la más risueña?

Sí, pero también tengo mi carácter. Entre hermanas siempre habrá choque de personalidades, es muy difícil la convivencia entre tres mujeres.

¿Viven juntas?

G: Sí.

Canal de YouTube de las hermanas Serpa cada vez tiene mayor popularidad.

¿Duermen juntas?

G: No, cada una tiene su espacio.

C: No, imagínate, nos matamos.

G: Cuando compartíamos cuarto de pequeñas no nos soportábamos.

Ahora están dando la hora con su canal ‘Las hermanas Serpa’ en YouTube, ¿cómo les está yendo?

B: Muy bien. Hace mucho teníamos la espinita de crear nuestro canal y al fin nos pusimos las pilas y nos salió muy bien.

C: Creo que YouTube es el futuro y nos estamos proyectando.

G: No es común ver a tres hermanas conviviendo y nos divertimos mucho grabando.

¿Se sienten chicas codiciadas?

B: Somos muy queridas por el público porque nos mostramos tal cual somos.

C: Muchos hermanos se identifican con nosotras porque Brenda es la empresaria, yo la cantante y Gabriela la chica fit, empoderada.

GABRIELA SERPA ESTÁ SOLTERA

¿Están solteras?

G: Yo sí, nadie me soporta. Ni yo, ja, ja, ja.

B: Tienes un carácter complicado, pero tienes que saber manejarlo.

G: Uy, ahora eres psicóloga.





Gabriela Serpa afirma que está soltera y 'nadie lo soporta' (Foto: Allengino Quintana)

¿Y tú, Claudia?

Soltera y quiero mantenerme así.

B: Mentirosa, después está que busca...

Brenda, ¿estás con pareja?

Yo sí tengo mi ‘sugar’, ja, ja, ja. Ya tenemos año y medio de relación. Mis hermanas son ‘mongolas’ en el amor, siempre hay que fijarnos en personas que estén a tu altura o más que tú, que tengan más experiencia, que te apoyen.

¿De verdad es tu ‘sugar’?

Él tiene 34 años y lo defino así por bromear en las redes sociales.

Claudia y ‘Gaby’ tendrán una lista larga de pretendientes…

G: Es difícil porque somos chicas del medio y a veces los chicos tienen miedo de acercarse, piensan que somos inalcanzables. A veces también se fijan solo en el exterior y no van más allá de conocer nuestra personalidad.

Pero seguramente hay quienes las enamoran…

C: Sí, y hasta nos proponen viajes, carros, el oro y el moro, pero al final nosotras no nos fijamos en eso, siempre hemos trabajado para comprarnos nuestras cosas.

G: Tampoco le podemos cerrar las puertas a un hombre si tiene plata, porque si llega y una se enamora… nunca se sabe de quién se va una a enamorar.

B: Lo que sí me parece bajo es que quiera conquistarte mostrando lujos y no por su personalidad.

Claudia Serpa afirmó que ellas han trabajado desde pequeñas para comprarse lo que deseen. (Foto: Allengino Quintana)

En su canal de YouTube bromearon diciendo que los chicos tienen que ser millonarios para conquistarlas. ¿Qué tan cierto es eso?

C: No precisamente millonario, pero medianamente sí, ja, ja, ja.

G: Somos chicas trabajadoras, no nos fijamos en eso.

¿Y qué les atrae de un hombre?

G: Que sea simpático, entretenido, que me haga reír, que me saque la amargura y el mal genio. No espero el chico perfecto, pero alguien que me complemente y que de preferencia no sea del medio.

B: Mi ‘sugar’ es trabajador, me gusta su forma de ser, no sale mucho, siento que me complementa.

C: A mí me encantaría que sea del medio, que tenga que ver con la música, el arte, como productor musical. Claro, y que sea sincero, buena persona, me complemente.

¿Algún futbolista las ha invitado a salir?

C: Siempre escriben, a veces son solteros y otros comprometidos.

B: Se hacen amigos de mis amigos para que les presente a mis hermanas, pero les digo ‘si quieren conocerlas es tanto’, les pongo precio, tengo que hacer negocio, ja, ja, ja.

Claudia, comentaste en tus redes sociales que nunca habías salido con un moreno, pero que sí habías besado a uno, y muchos se preguntan si te referías a Jefferson Farfán…

C: Ja, ja, ja, yo no.

B: Nunca hemos dicho nombres y no se van a decir. Pero te digo que hasta futbolistas extranjeros quieren conocer a mis hermanas, hasta del Boca (Juniors).

C: A veces siento que le dan mucha bola a las chicas que se meten con los futbolistas, entiendo que es parte del morbo, pero nosotros queremos sobresalir con nuestro talento, somos artistas.

¿Les gusta el colágeno?

C: A mí me gusta el colágeno, que sea de 20 hasta 25 años y de ahí de 60 hasta 80.

B: Para que nos deje la herencia, ja, ja, ja.

G: A mí me gusta que sean mayores, pero no a punto de morirse, no tan mayores.

Brenda Serpa contó que tenían planeado desde hace mucho tener su canal de YouTube. (Foto: Allengino Quintana / @gec)

