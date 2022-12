Después de que Gabriela, Brenda y Claudia Serpa se presentaran el viernes 9 de diciembre en el set de Magaly Medina, las hermanas han recibido buenos comentarios en redes sociales, debido a su sencillez.

Durante la entrevista, la ‘Urraca’ le recordó a Claudia la relación sentimental que tuvo años atrás con Mauricio Diez Canseco. Además, las Serpa confirmaron que están solteras y enfocadas en su trabajo, el cual consiste en animar eventos los fines de semana

También comentaron que están ocupadas con su canal de YouTube, donde muestran su vida al estilo reality show. Pero eso no fue lo único, ya que Gabriela trajo una cartera que le había regalado un admirador para que Magaly determinara si era una copia o un modelo original.

Gabriela Serpa descarta ingresar a OnlyFans. video: ATV

Estas ocurrencias hizo que una gran cantidad de usuarios resaltaran la sencillez de las tres, debido a los momentos divertidos que le hicieron pasar a la Urraca durante la entrevista.

“Son supersencillas”, “Me encantan, un mate de risa”, “Muy divertidas”, “La muerte son las hermanas”; son algunos de los comentarios positivos de los cibernautas en redes sociales.

El público resaltó la sencillez y alegría de las hermanas Serpa.

Magaly Medina ‘arrocha’ a las hermanas Serpa por carteras bamba

En un momento de la conversación, Gaby le mostró a la conductora la cartera Louis Vuitton que le obsequió su fanático, para que la periodista determine si era original o bamba. “¿Te la dio en caja y todo? No, no, es fake, no tendría que tener este tipo de acabados, bien tosco el acabado, pero pasa ah”, dijo la pelirroja.

En ese momento, Gabriela Serpa le replicó a la urraca que a ella no le interesan las posesiones materiales. “Pero Magaly, lo importante es la intención, esto no te lo vas a llevar a la tumba, no importa lo material porque vamos a llegar al nicho igual que todos”, dijo la actriz cómica.

