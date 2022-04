El actor Hernán Romero cuenta que a sus casi 80 años se siente optimista por el próximo estreno de la comedia ‘Seductores irresistibles’ donde interpreta a Giacomo Casanova un ‘viejo mañoso’. Enfatiza que la experiencia de grabar con jóvenes fue muy grata y pide a todos seguir cuidándose por el coronavirus.

¿Cómo ha sido la experiencia en esta película?

Ha sido una grata experiencia trabajar con gente joven, pues el único tío he sido yo, ja, ja, ja. Como en todas las películas la chamba es fuerte, dura, con madrugadas, amanecidas, con mucho frío pero el resultado después de lo que he visto creo que valió la pena.

Entonces, la ha pasado bien...

Yo me he divertido mucho haciendo el personaje de ‘Giacomo Casanova’, un viejo mañoso, que se cree que se las sabe todas, pero que vive en otras épocas, con criterios del siglo pasado de cómo conquistar a una mujer, pues ahora la cosa ya no es así. En la trama me piden que enseñe sobre esos avatares y hasta se ha inventado una agenda de los pasos a seguir para conquistarlas, ese es mi personaje.

Hacer comedia siempre es un gran reto...

Exacto, para abordar una comedia en cine se tiene que ser muy cuidadoso porque te puedes pasar a la payasada o la vulgaridad, y aquí se mantiene el humor fino.

Antes de ‘Seductores Irresistibles’, ¿Cuál fue su última película?

Participe en la película ‘Coordillera’ que se realizó en Argentina. Y en esta última la pudimos terminar antes de la cuarentena, porque terminamos de grabar y llegó la pandemia, felizmente nadie se contagió.

Una pandemia que no acaba...

Así es, he escuchado a médicos decir que no vamos a poder despedirnos fácilmente de la mascarilla, pues este virus se va a quedar con nosotros y no podemos descuidarnos, hay que estar alertas para no contagiarnos. Yo ya estoy esperando mi cuarta dosis.

¿Qué le ha enseñado la pandemia?

A ser más paciente. Ese virus es un enemigo invisible, soy un adulto mayor, soy más vulnerable.

¿Qué edad tiene?

Voy a cumplir 80 como jugando, ja, ja, ja. Pero estoy bien, me siento bien. Optimista y con esperanza, con ganas de seguir trabajando, el día que deje de trabajar se acabó la cosa para mí.

Dicha película se estrenará el próximo 2 de junio en todo el Perú. Es una nueva comedia peruana que combina perfectamente el talento y la experiencia de un verdadero seductor, el primer actor peruano, Hernán Romero junto al carisma, juventud y popularidad de Jose Dammert, Jesús Neyra, Jean Franco Vértiz y Rodrigo Viaggio.