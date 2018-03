Hernán Vidaurre: Comediante le guarda cariño a Giovanna Castro [VIDEO y FOTOS]

Hernán Vidaurre aclaró que no tiene problemas en trabajar con Giovanna Castro, con quien tuvo una relación de más de 15 años, porque ya ‘somos dos personas maduras’.



“No hay problema (con Giovanna). Creo que hay madurez de ambos. Me llevo bien con ella, somos compañeros de trabajo”, dijo Hernán Vidaurre.



¿Todavía hay un cariño?

El cariño siempre existe... todo bien, tranquilo, somos personas maduras, ‘open mind’, ja, ja, ja. Yo estoy para ayudarla y ella también a mí, no tiene que haber encono ni nada.



De otro lado, contó que la segunda parte de la película ‘El candidato’ está a la espera por falta de financiamiento. (M. Casas)



Hernán Vidaurre de ‘Los Chistosos’ recuerda con cariño al doctor Fernando Maestre