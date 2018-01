Hernán Vidaurre y Giovanna Castro terminaron su relación después de casi 20 años [FOTOS]

La imitadora y humorista Giovanna Castro contó que hace unos meses terminó su relación con Hernán Vidaurre, después de 20 años de noviazgo.

Estuvimos desde el 99 y aunque ya no estamos, somos amigos. Él es una buena persona. No terminamos porque no se quiso casar conmigo, al contrario, me lo propuso dos veces y quiso tener un hijo, pero yo deseo crecer, no tengo el espíritu para ser ama de casa. El corazón fue cambiando y Dios me lleva a donde quiere que esté. Al principio me costó, pero disfruto el cambio, tengo muchos pretendientes y salgo con amigos”, dijo.



(E.C)

En una entrevista para Trome en el 2014, la imitadora Giovanna Castro dijo que lleva 14 años de feliz relación con Hernán Vidaurre y anunció que en cualquier momento podrían casarse.



¿Se comentó que pronto le darás el sí a Hernán?



Eso siempre está ahí, pero como me dice él mismo nadie lo va a saber… y yo no lo voy a decir. Muchas veces, cuando se comentan los planes hay gente con vibra negativa que los puede arruinar, por eso evitamos hablar del tema. Tenemos 14 años juntos, hemos aprendido a encontronazos, hemos cambiado y madurado.



Deben haber superado muchos problemas, ¿cómo sobrellevarlo con el trabajo?



Pues, con mucho amor. Recuerdo una vez, en ‘24 minutazos’, habíamos peleado y me dijeron para grabar con él. Yo lo miré y grité: ‘¡No! Con este hombre no grabo, me voy’. Pero eso ya se superó, ya no hay esos engreimientos de ambas partes. Creo que somos como el agua y el aceite, no nos aburrimos y siempre tenemos detalles para el otro.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.