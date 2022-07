La defensa legal de Rodrigo Cuba, el abogado César Nakazaki, se comunicó con el programa ‘América Hoy’ para revelar el diagnóstico médico de la pequeña hija del ‘Gato’ y Melissa Paredes. Según precisó, rechazan de manera tajante la acusación de la modelo respecto a presunta agresión a la menor.

“El tema ha sido claro, el contenido de la llamada, yo lo he escuchado, es bastante claro, es bastante persuasiva, por así decirlo. O te acomodas y te alineas o asumes. Melissa se va a comer un problema mucho más grande, ya no con nosotros, sino con Fiscalía por presentar pruebas falsas ”, dijo.

En ese sentido, el abogado manifestó que se tiene que investigar ‘con pinzas’ el caso de la hija del futbolista y modelo, pues no se trata de retirar la denuncia debido a que ya se hizo de conocimiento ante el Ministerio Público.

“ Una condena suspendida cuando menos, entiendo que ella no tiene antecedentes todavía, así que sería por ese lado” , explicó en caso se compruebe un chantaje de Melissa Paredes.

EL DIAGNÓSTICO MÉDICO DE LA HIJA DE MELISSA Y RODRIGO

En otro momento, César Nakazaki dejó en claro que la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no tiene ninguna lesión, según los resultados del médico que la revisó.

“Nos negamos al 100%, no solo porque no pasaron, nadie se va a echar la culpa, sino que al día siguiente la revisó el médico de la niña, y el médico de la niña confirmó que esa niña no tiene absolutamente nada, ni gripe ”, acotó.

