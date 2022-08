FUERTE. Tommy Portugal emitió un comunicado asegurando que le apena que su hija María Fernanda Véliz aparezca en el programa de Magaly TV La Firme diciendo que no ha recibido apoyo en su carrera musical. Este pronunciamiento no fue del agrado de la jovencita, quien volvió a despotricar contra el cumbiambero.

“ ¿Me desesperé? Sí, pero en tratar de que nuestra relación crezca. No quiero fama como crees ni mucho menos una carrera musical fácil (porque me la vengo luchando sola) lo que conté y lloré desde lo más profundo de mi corazón, es que nunca me viste como hija”, dijo.

Mediante un largo escrito en sus stories de Instagram, la exparticipante de La Voz, acotó que creyó en Tommy Portugal tras haberle enviado un último mensaje diciéndole todo lo que sentía. Según dijo, el cantante aseguró que las cosas cambiarían.

“ Nunca te he exigido “fama” solo te exigí cariño, el que yo decía que te tenía y solo recibía de respuesta un “gracias”. Y no, no lo hice público para dar que hablar, solo sentí que me estaba ahogando con algo que realmente me hizo llorar muchísimas veces y tú lo sabes. Nunca te he dejado mal públicamente, siempre fue todo lo contrario a pesar de nuestro distanciamiento. Y por último, el ADN te lo hemos venido pidiendo mi mamá y yo desde hace años y también lo sabes”, puntualizó.

Hija de Tommy Portugal vuelve a 'disparar'. Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO LA HIJA DE TOMMY PORTUGAL?

La hija no reconocida de Tommy Portugal se confesó para Magaly Tv La Firme y reveló detalles de la relación que mantuvo con el cumbiambero, quien según su testimonio, nunca la apoyó en su carrera musical y se mostró distante en su rol como padre.

“ No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija... él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja. Yo le hice caso y mi mamá también por apoyarlo”, acotó la joven cantante entre lágrimas.