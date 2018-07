Samahara Lobatón lo pasa de lo más lindo en Paracas al lado de sus excompañeros de Combate Duilio Vallebuona, Paula Ávila y su hermana Melissa Lobatón. La hija de Melissa Klug decidió compartir unas fotografías de su viaje a la playa en su cuenta Instagram y empezó a recibir críticas. ¿Por qué?

La hija de Melissa Klug se lució en una ropa de baño entera de color amarilla mientras disfrutaba del sol y la playa de Paracas. En su publicación en Instagram escribió: "Para ser feliz no hace falta una visa"

Mientras que algunos la elogiaban por mostrarse tal cual es, una usuaria decidió criticar a Samahara Lobatón por mostrar sin ninguna 'vergüenza' sus estrías en las piernas. La joven de 16 años rápidamente se dio cuenta de este ataque en Instagram y decidió responder.

"Te aseguro que no me avergüenza porque ¿qué mujer no tiene estrías? Tú sabes que es porque subes y bajas de peso muy rápido. Entonces porque no tendría estrías? ¿Tú acaso eres perfecta?", escribió en su cuenta Instagram Samahara Lobatón.

Quien también decidió escribirle vía la red social fue Melissa Klug. La mamá de cinco le dedicó unas palabras a su hija al mostrarse en su ropa de baño en Instagram. Como se sabe, la chalaca le dio su apoyo desde un inicio para ingresar a Combate.

"Hermosa mi princesa mi negrita bella", escribió Melissa Klug. Ante esto, Samahara Lobatón escribió: "te amo mami". Sin duda alguna, ambas siempre se dan su respaldo ante los comentarios negativos que reciben en Instagram.