40 Y 20. El nombre de Daniela Linares ha vuelto a saltar en la opinión pública, pero no por ser la hijastra del excongresista Kenji Fujimori sino por su romance con un hombre 26 años mayor que ella. José Cuadros Arenas es el empresario que le cumple todos ‘sus caprichitos’.

La joven de 24 años es una conocida influencer pues cuenta con más de 17 mil seguidores en su Instagram donde se luce en carísimos lugares y paradisiacas playas. Incluso ha sido blanco de críticas porque muchos le han preguntado ¿cómo lo hace, cuál es el negocio?

La hija de Ericka Muñoz sostiene un romance con el empresario pesquero José Cuadros Arenas y ha dejado en claro que no es su ‘sugar daddy’. La modelo dio declaraciones para las cámaras de Magaly Medina.

“Me dicen que es mi Sugar Daddy, ‘oye no es mi Sugar Daddy yo vivo con él’, de hecho nos enamoramos en el trabajo. No hemos tenido problemas de nada, yo soy cercana a toda su familia, mi familia es cercana a él, paramos con sus amigos, con mis amigos. Nunca han visto nuestra relación como algo malo o de qué hablar”, sostuvo.

TROME | Daniela Linares tiene relación con pareja de 50 años. (Magaly TV)

¿QUIÉN ES JOSÉ CUADROS ARENAS?

El empresario José Cuadros Arenas fue portada de los principales diarios hace unos días luego que él y su pareja Daniela Linares fueran asaltados mientras almorzaban en un restaurante conocido en el corazón de San Isidro.

El magnate resultó herido de bala en la pierna luego que intentara escapar de los malhechores, quienes le quitaron su reloj de marca Rolex, valorizado en aproximadamente en 20 mil dólares, y su costoso celular.

Cuadros Arenas fue llevado de emergencia a una clínica local, mientras que el suceso no pasó a mayores. Su novia pidió al público que no se “saliera del foco” porque lo importante es el asalto y no la relación sentimental que tiene.

Sin embargo, la historia del empresario no queda ahí. Él sería gerente general de distintas empresas, pero una llamó la atención “Inversiones Perú Pacífico”.

Según el portal Perú Pesquero, el empresario habría sido denunciado hace años por incumplir el pago a sus trabajadores y abastecedores de pota. Según se precisa, José Cuadros, gerente de la empresa que estaría ubicada en Piura, habría suspendido la remuneración de los colaboradores debido a “que tenían que levantar algunas observaciones emitidas po el OEFA”.