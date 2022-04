La relación de Aída Martínez y Julián Legaspi sorprendió a más de uno en el 2012. El actor aseguró que ambos se conocían desde hace tiempo, pero que cada uno tenía su pareja. Por su parte, la arequipeña dejó atrás el escándalo entre Anelhí Arias y Dayron Martin, y decidió comenzar algo nuevo con el popar ‘Caligula’.

Sin embargo, la historia de amor no tuvo un final feliz. En setiembre del 2012, Aída Martínez acusó al actor de agredirla físicamente porque decidió ponerle fin a su relación. “Me agarró a puñetes y cachetadas. Siempre ha sido agresivo y esta vez explotó porque terminé con él … Es un drogadicto, todos lo saben”, dijo en el canal 2.

En un enlace telefónico, Julián Legaspi rechazó la denuncia y señaló que los agresivos fueron los del programa ‘Amor, Amor, Amor’ porque se hicieron pasar de otra persona para intentar entrevistarlo. “Ya le pedí disculpas a Aída porque sí tuvimos una pelea. Pero no la agredí… Yo no soy drogadicto”, enfatizó.

¿Por qué terminaron Aída Martínez y Julián Legaspi?

En el 2014, Aída Martínez participó en el desaparecido programa ‘El Valor de la Verdad’ y reveló el motivo por el cual terminó su relación con Julián Legaspi. Según detalló, la arequipeña el actor le fue infiel con Katy Jara.

“Fue bien feo la verdad (…) No es algo que yo haya visto. Desde que empezó a grabar una serie se comenzó a involucrar con ella, me tuvieron que contar terceras personas. Hasta que le comprobé con el celular (…) Un día me levanté y el celular tenía no sé cuántas llamadas perdidas de la chica”, manifestó.

Asimismo, contó que Julián Legaspi y Katy Jara estuvieron involucrados en una situación vergonzosa. “Me contaron una cosa fea que pasó entre ellos (…) que a Katy se le cayó el arete en el carro (…) Para mí fue algo horrible (…) Me lo dijeron más de una persona, que son vecinos”, manifestó.

En el mencionado programa, Aída también narró un episodio de agresión por parte de Julián, que se dio frente a sus amigos. “Me agarró del cuello y me tiró del piso”, sostuvo.

Tras las confesiones, Legaspi no se pronunció sobre al respeto. “De ese tema ya no voy a hablar. Yo me gano la vida actuando, no necesito hacerlo de otra manera. Hay gente que se gana la vida de otra manera”, indicó.

En el 2019, Martinez volvió a referirse al tema de infidelidad. “Me di cuenta claramente cuando se dieron un abrazo, cuando él bajó, le abrió la puerta y creo que hasta se dieron un beso y todo, y él tenía una relación conmigo y ella lo sabía. No besas a un hombre que sabes que está comprometido”, señaló la modelo.

