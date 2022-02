Hace muy poco, la familia se sentaba frente al televisor y disfrutaba de una telenovela peruana, donde la emoción, la rabia, lágrimas y ternura era pan de cada día. Una de las responsables de tantos sentimientos provocados era una pequeña de nombre Naima Luna, protagonista de ‘Luz de Luna’, quien no solo la adoran en el elenco, también hay una ‘disputa’ para pintarle su corazón con los colores de Alianza Lima. El actor Nicolás Galindo, su compañero de trabajo, es el más interesado en sembrarle ese sentimiento, pero ella tiene sus propias respuestas respecto al fútbol, la música, y créame que lo sorprenderá.

Naima, no creo que paces desapercibida en la calle

Me reconoce a pesar de la mascarilla.

¿Te gusta provocar eso?

Me encanta como me dan cariño.

¿Y te saludan diciendo tu nombre?

No. Todos me llaman Lucecita.

¿El último tumulto qué has provocado?

Me fui al mercado a comprar unas cosas por Navidad y dos chicas me reconocieron.

Hasta allí todo normal

Todo el mundo escuchó cuando ellas me pasaron la voz , me rodeó mucha gente y ya no pude comprar nada.

¿Han subido tus seguidores en Instagram?

Tenía 3 mil y después de la novela, ya voy 70 mil.

En la telenovela se escucha pura cumbia

Me encanta.

Allí hasta cantas

Disfruto hacerlo.

¿Y la salsa?

No me gusta. Es que no se bailar.

¿Qué escuchas en casa?

Hay 2 canciones de rock que me gustan: ‘El extraño del pelo largo’ de los ‘Enanitos verdes’ y ‘Mil horas’ de los Abuelos de la nada.

¡Esas son de mi época!

Es que mi mamá siempre las escucha en las mañanas, cuando se levanta.

¿Y tus compañeros de colegio cómo te llaman?

Algunos me dicen Lucecita.

¿Y te han pedido algún favor?

Me piden que les presente al ‘León’.

¿Y lo vas hacer?

Cuando vuelvan las clases presenciales, creo que vamos hacer un concierto presencial en mi colegio.

Vas a ser muy feliz

A veces tengo miedo que me equivoque en los pasos.

¿La frase ‘Claro que yes’ es tuya o es parte del guion?

Casi nunca la usaba.

¿Y ‘Del mundo mundial’?

La utilizaba siempre y el que escribe el guion se copió, je, je.

¿Seguiste cada capítulo de la telenovela?

No la veía porque debía levantarme temprano.

Lo dijiste con poco ánimo.

Es que soy perezosa, dormilona.

Dime tus 3 cursos favoritos del colegio

Arte, porque me gusta pintar, ciencias y el recreo

¿Cuánto tienes en el último?

Tengo A je, je.

¿Algo qué haces a cada rato?

Hacer tik tok.

¿Una costumbre?

He visto muchas películas de terror.

¡Qué valiente!

Fuimos a ver una al cine con mi mamá y no me dejaban entrar. El señor que controlaba el ingreso, pensaba que iba a ingresar solita y casi me pongo a llorar.

Hoy todos hablan de fútbol

No soy de ningún equipo.

Entre el grupo que grabó la telenovela hay cremas y aliancistas

Nicolás (Galindo) está tratando de convencerme que sea de Alianza.

¿Y tú que piensas?

No tengo preferencia por ninguno.

Eres muy niña, a alguno de tus actuales colegas, los debes haber visto por televisión

A André Silva lo había visto en la película ‘No me digas solterona’. Después, cuando lo conocí, sentí mucha emoción.

¿Un anhelo profesional?

Me encantaría que haya segunda temporada de ‘Luz de Luna’.

¿Otro?

Me gustaría hacer de mala.

¿Un consejo para los niños peruanos y del mundo?

No se miente.

¿Tus frutas favoritas?

El plátano, la piña, la mandarina, el mango, la granadilla.

Cuídate mucho y que Dios te bendiga

Muchas gracias a todos ustedes.

