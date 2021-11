En la década de los 80, el país vivía momentos difíciles, la crisis económica se agudizaba y en medio de ese caos, mezclado con angustia, un hombre nos arrancaba carcajadas desde una radio en AM. Su nombre: Román Gámez Espinoza, pero para sus millones de oyentes, simplemente era ‘El tío Ronco’. Cañetano de nacimiento, divertía desde un micrófono, realizaba radio novelas, imitaba mil personajes y conoció desde sus inicios a futuras ‘estrellas’ de la música. Presentó a la sociedad figuras como Iván Cruz y el mítico ‘Chacalón’, llevó a lugares populares a Óscar de León y al mismo Héctor Lavoe. Esta es la increíble historia de un hombre al que le debemos muchas alegrías.

‘Tío’, ¿Por qué te bautizaron como ‘Ronco’?

De chibolo vendía pescado en Chorrillos y para que suene fuerte mi voz, imitaba a un zambo que tenía mi mismo negocio. Por eso los pescadores me ‘bautizaron’ con ese apodo.

¿Una frase que hiciste famosa?

‘Hola, qué tal’ o sino ‘Cómo está mi ‘mancha’, ¿todo bien?’

Después impusiste las radionovelas

Las vecinas me pedían, porque todo era telenovelas y decidimos hacerlas, de manera divertida.

Y te lucías con tus imitaciones

Es que en el inicio éramos ‘Koky’ Salgado y yo. Entonces sacaba varias voces.

Uno de esas imitaciones, la más emblemática fue cuando hacías de ‘Chingolo’

Era un niño que vivía con su abuelita, la mamá lo había dejado, su papá estaba preso y su perro se llamaba ‘Pellejo’.

Era muy gracioso y a la vez nos hacía llorar

Es que en el día de la madre o Navidad siempre recordaba a su mamita.

¿Augusto Ferrando te vio y te contrato?

Don Augusto llegaba a comprar su pejesapo y me dijo que vaya a ‘La Peña’ para que ayude en lo que falte. Hacer mandados, traer comida para los artistas.

¿Y cómo diste el salto?

Un día faltó un actor y me dijo: ‘Entra e imita a un niño’ y allí empezó todo.

Tu mejor momento fue la radio y tu apoyo a la gente

Hacíamos cruzadas, regalábamos artefactos y hasta pudimos sortear 3 casas.

Era un ‘boom’ tu programa

Una vez le entregué una refrigeradora a una señora.

¿Estaba contenta?

Preocupada, me pidió que se la cambie por una bolsa de víveres.

¿En serio?

Me sorprendí igual que tú y su respuesta fue: ‘Para qué la quiero, si a mi barrio aún no llega la luz’. Así se vivía en el Perú.

¿Otra?

Un día un banco me contrató para que haga un comercial. La situación del país estaba tan mal, que la gente me esperaba en la puerta de mi casa para pedirme plata. Pensaba que yo era el dueño de la financiera.

El 'Super show' del Ronco' fue el programa radial más escuchado

Armabas tu cadena de solidaridad

Una vez un señor fue asaltado, le rompieron las piernas y estaba tirado, en la puerta de la radio, pidiendo ayuda.

¿Cómo lo apoyaste?

Conseguí una ambulancia, le operaron, pero necesitábamos muletas.

¿Qué ocurrió?

Estábamos en programa y tocaron fuerte el portón de Radio Mar y salimos preocupados y estaban tiradas las muletas.

Los famosos llegaban a tu programa

Y venían solos. Un día llegó Willy Colón a promocionar su disco ‘El Malo’ y estaba acompañado de un flaquito llamado Héctor Lavoe.

¿No era tan famoso?

Willy sí, pero Héctor no. Apenas si lo conocían.

¿Cómo terminó la historia?

‘El Malo del Bronx’ se fue y ‘El Rey de la puntualidad’ se quedó. Me dijo: ‘Tengo hambre, quiero probar el cebiche’.

¿Lo llevaste a un lugar elegante?

Al lugar donde mejor lo preparan.

¿Eso dónde está?

Al muelle de pescadores de Chorrillos. Nadie imaginaba que años después, sería una leyenda de la salsa.

¿Otra de esas?

Se apareció en la radio Oscar de León.

¿También quería comer comida peruana?

Sí y mi respuesta fue: ‘Vamos a ir a un restaurante Inter’

¿Internacional?

Eso creía él, pero en realidad fuimos al interior de un mercado municipal a comer un delicioso ‘Sancochado’.

¿Fuiste el descubridor de ‘Chacalón’?

Lorenzo Palacios era mi amigo y un día en Breña, donde grababa su long play, nos encontramos y me comentó que el faltaba un solo tema para terminar con la grabación.

¿Le faltaba una canción?

Tenía una que la había creado un compositor de salsa, pero como no se llevaban bien, él prefería omitirla.

¿A qué tema se refería?

Al ‘Soy provinciano’. Le dije que lo haga, que lo pongo en su disco y resultado su tema más clásico.

¿Una de Iván Cruz?

Ese es un verdadero loco.

¿Por qué lo dices?

Su tema ‘Sé que me engañaste un día’, que era de Danny Daniel en balada, entró bien, sonaba fuerte, peor él quería que lo pongan todo el tiempo y ni te imaginas lo que hacía.

Cuéntame

Iba por la calle y pagaba para que la gente llame al programa y pida su tema.

¿Confirmado?

Un día lo encontramos en un teléfono público, convenciendo a un obrero para que ‘timbre’ al programa.

¿Hincha de Alianza de toda la vida?

Era de la ‘U’ y cuando conocí jugadores ‘blanquiazules’ me dijeron que de mi barrio de Cañete, donde todos son cremas, habían futbolistas que brillaban en Matute y me pasé a la otra vereda.

¿Estás enfermo?

Tengo una diabetes que me obliga a inyectarme insulina y eso me dura 1 semana y cada dosis me cuesta 140 soles, aparte de una pastilla de 200.

¿Te apoyan?

Mis hijos y un día vino un muchacho de la ‘Banda del Chino’ a darme víveres y al final, me entregó en un sobre 2 mil soles.

Es un gran gesto

Le dije: ‘Dile a Aldo Miyashiro que le agradezco’ y se bajó el protector bucal y me respondió: ‘Soy yo tío’.

Para aplaudirlo

Él me dice que apoye a la gente a nombre mío y después me entrega un ‘bolito’ por eso.

Te tenemos para rato

Me estoy tratando del glaucoma, también de catarata, me han hecho 9 operaciones y al doctor le dije la última vez que lo visité: ‘¿Tiene alguna enfermedad que me recomiende?’

Muchas gracias y sé que los chicos que te escuchaban, hoy son profesionales y te conseguirán todo lo que necesites para mejorar tu salud

Muchas gracias y ya saben: ‘No se porten mal y si lo hacen, inviten’.

