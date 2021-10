Periodismo de periodistas. De lunes a viernes, por América TV, un palomilla con barrio, pero con mucho profesionalismo, nos cuenta como es el Perú en su día a día en el programa ‘En boca de todos’. Detrás de sus años informando, hay historias de miedo, susto y de sonrisas. Christian Bayro ha pisado mil veces el emporio comercial de Gamarra, ha caminado de madrugada por zonas picantes y ha sido agredido, como le ‘toca’ a todo reportero de calle.

EL PERIODISMO...

He trabajado vendiendo pollo, helados y periódicos, porque mi mamá tenía un quiosco. Un día le dije: ‘Voy a ser periodista y escribir en un diario’. Gracias a Dios lo cumplí.

PEOR ERROR...

Estaba en la secuencia ‘Gamarra tiene talento’, con el finadito ‘La Bibi’ y su hermano Jonny reporteando para ‘Cuéntamelo todo’ y me decían: ‘Ya sales a aire’. Luego decían que espere. Fueron como tres veces y en la cuarta, de molesto, se me escapó un ‘con... su m...’ y me metieron un memorándum.

LUGAR MÁS PELIGROSO...

Hice ‘Las noches de Villa El Salvador’. Una insana llevaba a su hija en la espalda, eran las 3 de la mañana, me acerco y me dice: ‘Soy la sobrina de Fujimori’ y me percato de que su hijo estaba con los pies sin medias en ese frío. Ella me empezó a tirar piedras y le rompió la cabeza al camarógrafo, que lo llevé de emergencia al hospital.

LUGAR MÁS PELIGROSO II...

En el Rímac, eran las 2 de la mañana, en un semáforo. Iba sentado junto al chofer y el camarógrafo atrás. Uno me golpea la luna, volteo a mirarlo y mi compañero grita: ‘Pisa, hue…’ y el ‘caña’ no reacciona, yo pisé el acelerador. Atrás había uno con su mano en el cinturón y tres más que se acercaban.

EL CAMARÓGRAFO...

Le tengo mucho respeto al señor Julio Torres, un tipo creativo. Para esta profesión necesitas muy buenas ideas y a veces uno llega nublado. De pronto, él me dice: ‘Mira la imagen que tengo, por allí levanta la entrevista’.

EL CHOFER...

Al ‘Muerto’ de Panamericana lo conocí cuando trabajaba en ‘Al sexto día’ y allí no había para viajar en avión, me iba por tierra a todos lados. Un día fui desde Lima a Pichari, Cusco, buscando a un cacique que tenía 23 hijos y 48 nietos. Él manejó 23 horas sin quejarse, sacrificaba su descanso de fin de semana y, para mayor mérito, tenía un problema de cáncer al estómago que lo estaba superando. Lo máximo.

JEFE MÁS COMPLICADO...

En ‘Panorama’ tuve a Rosana Cueva, que me llevó porque era el mejor de ‘Al sexto día’. Le presenté una nota y me dijo delante del editor: ‘Esto es una m…, parece de un estudiante de primaria’. Me sentí mal. Insistía que debía cambiar mi reportaje. Me quedé callado, casi ni lo toqué y ella lo vio y me felicitó. Nunca entendí por qué me dijo que estaba mal.

LOS REFERENTES...

Conocí al ‘bravo’ y mítico llamado Álamo Pérez Luna. En narración, locución. Lo imagino describiendo una escena de boda y pienso que es un crimen. También estuve en un taller de Beto Ortiz y me enseñó a no tener miedo a escribir. Y como periodista y compañero Ricardo Rondón, pionero en radio realizando programas de espectáculos y en televisión es serio, jodido y a la vez gracioso.

