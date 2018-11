Esta historia… me suena , creada y dirigida por Genoveva Martínez para Televisa , es una serie de antología musical que se estrenó el lunes 12 de noviembre a través de Las Estrellas. La actriz y cantante María José, junto al joven influencer Jean Carlo Bautista serán los presentadores de esta nueva producción.

El 15 de octubre de 2018 en una locación de la Ciudad de México empezaron las grabaciones de 'Esta historia… me suena', cuya primera temporada contará con 25 episodios, que se desarrollarán en base a una canción distinta y una temática relacionada al mismo tema. Esto provocó que la compararan La vida es una canción, creada y producida por la propia Martínez, para TV Azteca.

Sin embargo, en una entrevista con El Universal la productora aclaró que Esta historia… me suena no tiene nada que ver con la serie de 2004, y lo define como “un proyecto que nace de pensar que cada canción te cuenta una historia y que la vida está llena de momentos musicalizados, lo que hacemos es elegir canciones, algunas te cuentan claramente una historia y hay otras que no tanto, pero a raíz de cualquier tema musical los escritores de nuestro equipo han logrado hacer varias historias algunas divertidas, otras muy dramáticas, pero todas interesantes”.

“Quisimos hacer una mezcla de las diversas canciones, por eso la selección de temas tiene éxitos de todos los tiempos, la idea es contar historias y cada canción cada letra te sugiere una historia; la creatividad y la imaginación de nuestros escritores ha detonado que realicen una historia que sea poderosa, que sea interesante y te emocione”, dijo Martínez en entrevista con ¡hey!

Sobre si Esta historia… me suena reemplazará a Like, la leyenda, la productora prefirió no dar detalles. “No sé si Like se va a terminar o no, no sé si lo cambian de horario tú haces un producto con todo tu cariño y estoy segura de que Pedro hizo lo mejor que pudo y yo también haré lo mejor que pueda, pero es la audiencia la que dice si le gusta o no”.

SINOPSIS DE ESTA HISTORIA… ME SUENA



Esta historia… me suena en cada capítulo cuenta una historia basada en la letra de una canción. “Cada episodio es unitario tiene un principio y un final; quisimos conectar con la realidad cotidiana de la gente”, destacó la realizadora.



El primer episodio retrata la canción “Adelante corazón”, dónde participa María José, quién interpretará a “una mujer que logra sobreponerse a todas las adversidades porque esto le impulsa a vencerla, también tenemos canciones como ‘Viviendo de noche’ cover de Aleks Syntek (original de Veni Vidi Vici) que es divertido y dramático; ‘Cruz de navajas’, ‘El gran varón’ que es la historia de un personaje transexual … Hay canciones de Thalía, Gloria Trevi y un ‘Reggaeton lento’”, explicó la productora.

PERSONAJES Y ACTORES DE ESTA HISTORIA… ME SUENA



María José no solo es la intérprete o actriz del primer episodio de Esta historia… me suena , también es la conductora de todos los capítulos de la nueva serie de Televisa. Junto a la cantante mexicana el youtuber Jean Carlo Bautista se hará cargo de la conducción del show.



En “Adelante corazón”, primer episodio de la producción creada y dirigida por Genoveva Martínez, además de la cantante María José participarán los actores Sebastián Moncayo, Leonardo Álvarez, Daniela Aedo, Jorge Aravena y Susana Rentería.

Esto marcará el regreso al mundo de la actuación de Daniela Aedo, recordada por protagonizar Carita de ángel, telenovela de corte infantil producida por Televisa en el 2000.

EQUIPO CREATIVO



- Creación: Genoveva Martínez, Carlos Pérez y Gabriel Santos

- Dirección: Emmanuel Duprez y Rodrigo Koelliker

- Producción: Emmanuel Duprez

- Producción ejecutiva: Genoveva Martínez

- Presentación: María José y Jean Carlo Bautista