Crear es una manera de ser feliz. Incursionar en la música, es asumir que será una lucha de largo aliento, de incomprensiones y muchas emociones. Gracias a Dios, la televisión y la radio no son los únicos lugares donde se puede exponer la obra del artista. Ahora están las plataformas digitales, redes sociales, que son vitrinas de exposición. Yolanda Pinares es una cantautora qué, pese a todos los inconvenientes, sigue en la lucha, no baja la guardia y tan mal no le va.

Yolanda, ¿Ya suenas en los medios de comunicación?

Es difícil que haya ese apoyo.

¿Por qué?

He tratado de entender cuál es el móvil para que eso suceda.

¿Entonces?

Debe ser que no convoco masas.

¿Hay que darle lo que le gusta a la gente?

En eso nos equivocamos.

¿Cómo debe ser?

La honestidad para crear.

¿ Sientes la respuesta de la gente?

Estoy muchos años en el escenario de manera constante, tengo un público que me sigue, primero los papás y ahora los hijos. Son una legión de seguidores.

Son los testigos de tus sacrificios

Han visto mi lucha para empoderar mi marca.

Tendemos a decir: Esas son folklóricas, las otras salseras, rockeras

Hago folklore, fusión, música contemporánea peruana, con sonido andino.

¿Se crea pensando en la venta?

No lo hago por eso. Mis composiciones son testimonio de lo que estoy viviendo.

Es bueno que lo digas

El que es artista de verdad, no crea para complacer a un determinado grupo de personas.

¿Te han criticado tus creaciones?

Me han dicho: ‘Lo que haces no es comercial’ o ‘Es una locura lo que estás haciendo’.

¿Qué respondes?

Un ser humano tiene su propia forma de ver la vida y expresarse con libertad.

Un tiempo surgieron varias damas, utilizando sobrenombres, y asumiendo que eran cantantes folklóricas

Ensuciaron el arte y la música.

¿Qué principios sigues a la hora de crear?

Lo que mi conciencia y honestidad me dictan.

¿Nunca incursionaste en otro género?

Un grupo muy famoso me quería para hacer cumbia. Obvio, no acepté.

¿Quién es un artista?

Aquel que diseña y crea conciencia. Inculca en sus temas solidaridad y emociones.

¿Hay que tener una voz privilegiada?

Chabela Vargas enseñó que no hay que tener voz de gorrión para interpretar, sino honestidad en la interpretación.

Hablemos del amor de pareja

Es un gran problema para quien pretende enamorarme.

¿Por qué?

Siempre creemos que la mujer, debe ser sumisa, la que acepta todo.

¿Y si conocen una Yolanda que es lideresa?

Dicen: ‘Debe ser mala’, ja, ja.

¿En el arte también hay machismo?

Si una artista engordó o envejeció, hay que criticarla. Pero si es hombre y habla groserías, está más loco.

¿Crees en el amor?

He vivido tanto con el arte, que he tenido poco tiempo para vivir amores y desamores.

Y de lo que te tocó vivir, ¿Qué piensas?

Que nada es para siempre.

¿Cuál es lo ideal?

Que intentemos acompañarnos para siempre.

¿De verdad tienes pocas historias del corazón?

He tenido relaciones largas. He pasado cinco, seis o diez años sola.

¿Qué es la música para ti?

Una forma de liberarme.

¿Una palabra puede causar dolor?

Es poderosa y te mata de a poco.

Además de tus temas, ¿tienes otra forma de decir ‘Te quiero’?

Sí y es cocinando.

Un gran abrazo por tanta sinceridad

Gracias a ustedes por esta charla.