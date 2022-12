Es una mañana como la de estos tiempos: calor en la calle, algo de frío dentro de la casa. Estamos en el hogar de Carlos Galdós (48 años), nos ha puesto sobre la mesa una taza de café que el mismo ha pasado por su cafetera y se sienta tranquilo. Acá no es el entrevistador de su programa en Panamericana Televisión, donde llegan todos los personajes de farándula para hablar de todo y no siempre de lo que hacen en la TV. Esta vez se ubica frente nuestro y abrirá el alma y dirá lo que siente. Creo que está tan cuerdo, que puedo asegurar que está recontra loco.

Carlos, ¿Qué es la vida?

Un videojuego.

¿Por qué?

Tiene fases y cada vez sube la intensidad.

¿Qué más?

Tiene niveles que no dominas de inmediato.

Conductor de 'Por Dios y por la Plata' descubre un antes y un después en su vida (Foto: Allengino Quintana)

¿En conclusión?

Vas desarrollando pericias en situaciones reales.

Muchos se derrumban al primer ‘bache’

Hay gente que a la dificultad la burlan.

¿Y tú?

A mí me dicen no y respondo: ‘Te cag..., lo voy hacer’.

Diriges un grupo, ¿'put...’ a tus subalternos?

No, eso mete miedo.

¿Eres suavecito?

Carajeo, pero no pierdo la chaveta.

¿Un ejemplo?

Al programa vino un invitado, que al sentarse, me percaté que estaba borracho.

¿ ‘Cuadraste’ a tu gente?

Eso puede pasar porque a veces te sorprenden, pero les llamé la atención: No puede ser, que ante una situación como esa, no haya un plan de contingencia.

¿Cómo le comunicas a alguien que está despedido?

He cambiado muchas veces de equipos de producción.

¿Y te da ‘cosita’ avisarles que no siguen más?

Les argumento: No pasa por tu capacidad, esto es como un zapato, necesito que me quede perfecto. No te descalifico como profesional, pero a veces estoy en señal alfa y tú en omega.

Eso en el trabajo, ¿y en lo familiar?

Mi hija es adolescente, es una alumna sobresaliente y me parece bien.

¿Entonces?

Este periodo tuvo un bajón en física y matemática y la libreta mal en esos dos cursos.

¿Cómo reaccionaste?

Le pedí que los pase arañando, pero que los pase.

¿Le agregaste algo más?

Le expliqué: No te gustan, no pasa nada, pero apruébalos para seguir avanzando al otro nivel.

¿Reniegas de la mala suerte?

Yo no tengo suerte. Simplemente, cuando llegó la oportunidad, estaba preparado.

Muchos afirman que se les pasó el tren...

Si sucede eso, espero el otro.

¿Conclusión?

No lo resumo todo en la voluntad de Dios.

¿Quiénes somos?

Cada uno de nosotros creadores.

¿Ejemplo?

Si sales a correr en dos meses consigues una mejor figura y eso lo hiciste tú y no Dios. Aunque también reconozco que si hago muchas cosas y no salen como deseo, lo elevo hacia algo.

Explicación.

Hiciste todo, pero no sale y tres semanas después te llaman, todos hablan de milagro y en realidad es lo que tú construiste.

¿Has consumido drogas?

Sí y solo no he probado la coca.

¿Por qué?

Sabía que me iba a gustar demasiado.

¿La primera que consumiste?

Marihuana y tenía 28 años.

¿Subrayas la edad?

Era consciente que mi cerebro estaba formado y se lo revelé a mi hija.

¿La aconsejaste?

Sí y le aclaré: No seas cojuda, la cocaína no se prueba.

Pero hay amigos que la ponen en la mesa.

Me ha pasado y les advierto: Si pruebo, los mato a todos.

¿Te pintas las canas?

No tengo tiempo porque lo distribuyo en otras cosas.

¿Tienes miedo a la dependencia?

Hay que saber que cada 3 días debes teñirte.

Un hombre enamorado suele decirle a su flaca: ‘Me haces feliz’

Después de dos divorcios, entendí que la felicidad me la gestiono yo.

¿Entonces qué te lleva a decidir vivir al lado de alguien?

Porque encuentro lugares comunes y la amplificación de mi bienestar.

Te expresas con tanta profundidad que pienso inscribirme en tu taller.

De todo lo que hemos charlado y más se trata el taller. De saber que tienes que hacerte responsable de tu vida, actos y gestiones personales.

Invita a los lectores, por favor.

La cita es este sábado 17 de diciembre en el Auditorio del Colegio Médico del Perú. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Como siempre, un abrazo.

A ustedes y como siempre repito: Trome es la gente.

Sin aparentes locuras, pero con un profundo viaje interior, el hombre dejó hablar al ser que lleva dentro. Como diría el gran Charly García en una de sus canciones: ‘La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá’