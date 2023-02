Por los pasillos de Latina, aquel canal ubicado en el distrito de Jesús María, una pareja de esposos ha trasladado su vida cotidiana a los sets de televisión. Jesús Alzamora y María Paz Gonzales Vigil son conductores del programa ‘La Voz’ y entre esa armonía que transmiten hay pequeñas diferencias que los consolidan. Una historia de amor que no llega a ser perfecta, pero es casi igual.

MARÍA PAZ: NO SOPORTO QUE DEJE TIRADAS LAS MEDIAS Y ZAPATOS

María Paz, ¿Qué no le soportas?

Cuando deja todo tirado por la sala: medias, zapatos.

¿Y cuando viajan?

Igual, amontona las cosas en el cuarto.

¿Alguna fobia?

Una vez le pedí: ‘Jesús ayúdame, hay un bicho en el baño’.

¿Fue presuroso?

Sí, era una lagartija del tamaño de mi dedo pulgar, pero él no las soporta.

Si discuten, ¿Quién se va del cuarto?

Yo y a veces espero que me diga: ‘Amor, no te vayas’.

¿Cómo es la reconciliación?

Lo despierto y pregunto: ‘¿Ya me amas?’.

¿Qué responde?

Del 1 a 10, voy en cinco.

¿Te hizo algún acto de magia para enamorarte?

Siempre tiene gestos, como la florcita que sale de tu oído.

¿Te ha revelado el secreto?

Nunca.

¿Te gustó esa manera de ‘atraparte’?

Fue un coqueteo diferente.

Dile públicamente que te confiese lo que nadie sabe de los trucos.

Una vez me llevó a un Congreso de magos y, la verdad, salí decepcionada porque descubrí que todo era muy simple.

¿Disfrutas verlo actuando?

En ‘Al fondo hay sitio’, en la parte de los besos, cambiaba de canal, je, je.

Pero es ficción...

Pero hay contacto labio con labio.

¿Aceptas que eres celosa?

No, solo cuando hay motivos que no me los da.

¿Juega bien al fútbol?

Tengo amigos que me cuentan: ‘Jesús me ha hecho la mejor huacha de mi vida’.

¿Baila bien?

Es el chico con quien mejor me he comprendido.

Gracias por permitirnos ingresar a la intimidad de ambos.

A ustedes por la entrevista.

JESÚS: ALGUNOS DICEN SOY PISADO PARA HACERSE LOS BUENOS

Jesús observa y escucha, es un varón de risa fácil. Va a responder con sinceridad, sin buscar la frase perfecta, sino la más clara. Es su turno y el ‘Mago’ no va a sacar nada de su sombrero.

Si hay pelea, ¿te vas a dormir a la sala?

La cama es de ambos y, si no hice nada, por qué debo abandonar el cuarto.

¿A veces ocurre?

Cuando se ‘achora’, je, je, pero lo arreglamos rápido.

Ella reconoce que eres con quien mejor se entiende en el baile.

Ese comentario lo miro de una manera optimista.

¿A qué te refieres?

También cabe la posibilidad de que los anteriores a mí hayan sido muy malos, ja, ja.

¿Y cómo te defines en una pista?

Fluyo, doy vuelta, hago el número 8.

Veo que sí la ‘conoces’.

He escuchado mucha salsa en los vestuarios.

¿Fulbitero?

He jugado campeonatos de Futsal, aunque no tengo pinta de pelotero y por eso la gente no cree.

A María Paz no le gusta ver tus besos en televisión.

Es que nadie está preparado para eso.

Los actores aseguran que no se disfrutan.

Son cero placer.

¿En serio?

La cosa más corografiada que hay: ‘Luz a la derecha, mueve el cuello’, te dice el director y tú estás pensando en la escena que sigue.

¿Pisado?

No. A veces hay hombres que dicen que son así, para hacerse los buenos.

¿Ustedes manejan esos términos?

Eso implicaría que hay alguien que controla y nosotros no creemos en eso.

¿Sentimental?

He llorado con ‘El Chavo del ocho’.

¿Te da roche quebrarte delante de tu señora?

Llevamos 10 años juntos, dos hijos, hemos estado en las buenas y malas. Ya no hay vergüenza.

¿Qué te asusta?

Tengo fobia a las palomas dentro de una casa. Probablemente salga corriendo.

¿Una ‘escenita’ que le hayas hecho?

No fue tan así, pero ocurrió.

¿Qué cosa?

Cuando recién salíamos, un chico le estaba hablando, me acerqué, me presenté y lo dejé tirando cintura.

¿Te incomoda que se frecuente con su mejor amigo?

No, porque además me cae bien.

¿Qué sí te fastidiaría?

Si me avisa que va a tomar un café con uno que nunca me lo ha mencionado.

Todo lindo, ¿pero algo que te fastidie?

Lleva diez cosas en bolsas pequeñas, cuando todo lo podría meter en una mochila.

Un gran abrazo.

A ustedes por esta conversación y decirle al público que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche con ‘La Voz Perú’ y los sábados a las 10 p.m.

Posaron para las fotos con la sonrisa dibujada en sus rostros. Son realmente un equipo. Como diría el francés Víctor Hugo: ‘El amor abre el paréntesis, el matrimonio lo cierra’.