Está de regreso, con su manera de pensar, diciendo las cosas de frente y se hace sentir. El periodismo y la gente viven tiempos que es difícil comulgar entre ambas partes, pero Juliana Oxenford y su programa de ATV parecen estar en el grupo reducido que es aceptada por el televidente. Por eso esta charla buscará mostrar el lado humano, pero también la de ciudadana de a pie. Prepárese, que no hay medias tintas. Ese es su estilo.

Juliana, tienes todo el derecho a realizar una crítica al gremio.

Qué hacen los periodistas invocando marchas.

¿Nunca participaste de alguna?

He ido a la de ‘Ni una menos’ con amigas, pero como ciudadana.

¿Crees que han cruzado la línea?

Muchos y hace rato. Están invitando a los políticos a los bautizos de sus hijos o sus matrimonios.

¿Veremos a algún político en el cumpleaños de un familiar tuyo?

Pongo agentes de seguridad por si alguno se quiere acercar.

¿Así de radical?

No tengo por qué tener relación con ellos. Además, mi ética no lo permitiría.

¿Y cómo te definen?

Como no soy de izquierda, ni de derecha, dicen que soy ‘caviar’. Eso se come y yo no, porque soy vegetariana.

¿Cuántos años que no te alimentas con carne?

Hace 22.

¿Y tus pequeños también lo son?

Acaban de comer un arroz con pollo.

¡¿Están permitidos?!

Están chicos, necesitan proteína animal. Cuando tengan 18 años, definirán lo que deseen consumir.

Con la mayoría de edad llegarán sus derechos.

En mi casa, a los 18 empieza la democracia.

Moviste las redes al declarar que nunca fuiste a una discoteca y te fuiste con un ‘pata’.

Siempre he tenido relaciones largas.

¿Crees ciegamente en la fidelidad?

Y en la lealtad.

Es bueno que se sepa...

Así me conduzco en la vida.

Pero a veces pueden surgir las tentaciones.

Si pensara en sacarle la vuelta a mi pareja, sería el primero en enterarse.

A veces puede ser un simple coqueteo.

Nunca si estoy con compromiso. Si hago eso, es que ya estoy dejando de querer.

¿Hay que construir a diario la relación?

No todos los días te levantas enamorado o enamorada.

¿Qué es lo más complicado?

Levantarse con la misma persona siempre, es difícil.

¿Cuántas veces has dicho: ‘Quisiera la cama para mí sola’?

Me ha pasado más por mis hijos que por mi marido.

¿Por qué?

Dormimos los 4 en la cama. Todos los días hay pijamada, ja, ja.

¿Frenas cuando alguien intenta algo más que una amistad?

Tengo personas que me comentan: ‘Ese ‘pata’ que te ha llamado te quiere dar vuelta’ y respondo: ‘Qué hablas’. Es que no me doy cuenta.

¿No te percatas?

No lo hacen abiertamente. Saben que soy brava, que no me quedaría callada. Respondería enérgicamente.

¿Le avisarías a tu esposo?

Me defiendo sola y se lo contaría a él, pero como anécdota. ‘Lo mandé a rodar’, le diría.

Y antes de ser madre, ¿te mandabas si alguien te agradaba?

No, no, pero donde he puesto el ojo, casi siempre he puesto la bala.

Alguna vez me aseguraste que rápido reconoces a las ‘tramposas’.

He aprendido, con el tiempo, que no tienes que vivir con miedo a que alguien se lleve lo que es tuyo.

Es una buena conclusión.

Nadie es de tu propiedad, ni los hijos.

¿Qué más escuela te ha dado la vida?

A tu pareja debes pedirle explicación y no a la otra.

¿Quién ronca en casita?

Yo, pues.

¿Tu esposo es un santo para poder soportarte?

No soy lo se que cree. En casa soy juguetona, amorosa, con mis hijos soy una niña más.

¿Entonces?

Tengo carácter más fuerte porque soy más comunicativa.

¿Una frase que a través del tiempo perdura en tu hogar?

Mi marido cuenta que solo cuando salgo en televisión puede ponerme en mute.

¿Diferencias marcadas entre ambos?

Yo enfrento las cosas de otra manera. Él me dice: ‘Ahorita no quiero hablar’ y le pido que lo hagamos de una vez.

Tus seguidores estaban ansiosos con tu retorno, los números en el rating así lo demuestran.

Por redes me han dicho que esperaban mi voz respecto a la situación que estamos viviendo.

¿Eso cómo se consigue?

Somos absolutamente objetivos con la información.

Volvemos al periodismo, ¿en qué nos estamos equivocando?

Cuando creemos que debemos sumarnos a la línea editorial de los dueños del medio de comunicación.

¿Y eso te ha traído problemas?

En otros canales, sé que se han incomodado por mi manera de concebir la realidad. Pero tengo derecho a pensar y decir lo que dicta mi conciencia.

Muchos migran al ciberespacio.

Hay tantos programas y plataformas en redes, que la gente los concibe como el medio libre.

¿Te incomoda como se divide el país?

Para la derecha todos son ‘terrucos’ y para la izquierda son fascistas que desean acabar con los derechos humanos.

¿Una conclusión?

Así como se condena la muerte del policía, así también se condenan las otras muertes.

¿Una pregunta necesaria?

Quien está asumiendo la responsabilidad política de todos los fallecidos.

¿Una declaración condenable?

El Premier dice que vamos a evitar que la escala de violencia llegue a Lima. O sea, ¿y los compatriotas de otras regiones? Acaso no pertenecen al Perú.

¿Entonces?

Los políticos piensan que el pueblo es idiota y no lo es.

Gracias y felicitaciones por tu regreso.

Un saludo a los lectores de Trome.

Fin de la charla, expresando lo que siente. Bien lo dijo el genial Miguel de Cervantes: ‘Las honestas palabras nos dan un claro indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe’.