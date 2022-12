Hay un cordón umbilical que ha transmitido sentimientos y emociones. Son genes llenos de arte y sabor. Mimy y su hijo Tony Succar se vuelven a juntar como en aquella oportunidad que él vio por primera vez la luz y ella sintió que su bebé era un brillante mensaje de la vida. Ambos reaparecen con ‘La Voz generaciones’ por Latina. Esta es una historia de amor filial, donde cada cosa que hagan tiene música y de la buena.

Tony Succar y Mimy Succar en entrevista con Trome (Video: Fernando Dávila)

MIMY: “A mi yerno lo tengo hacha y machete”

Mimi, ¿el día que se te pasó la mano corrigiéndolo?

Vivíamos en un condominio de Estados Unidos, estábamos en casa y la mamá de su amiguito llegó a gritarme en inglés y sin preguntar le di con la correa. Y quiero decir algo.

¿Qué cosa?

Le pido perdón por eso.

¿El consejo?

Siempre preguntar qué ha pasado. Seguro el gringuito le hizo algo y no se dejó.

¿Y la paciencia oriental?

Por mi abuela, que no era una japonesa sumisa ni de agachar la cabeza.

¿Entonces?

Todas fuertes.

¿Cuándo descubrió que el niño iba por la música?

Desde los casi 4 años, se metía a los ensayos de la banda que teníamos y agarraba cualquier cosa que podía significar un tambor.

Se presentó a ‘La Voz Senior’ como una concursante más y Tony integraba el jurado.

Me llamaron para darle una sorpresa. De primera intención respondí que no, porque estaba en Estados Unidos ayudando al cuidado de mis nietos.

¿Cómo siguió?

No quería porque soy de las que planifica las cosas y eso era de improviso. Pero esta vez mi hija me aclaró: ‘Si es algo bueno para él, anda’. Ahí vino lo bueno.

¿Por qué?

Nos hospedaron en el mismo hotel, pero en otro piso. No me dejaban que me movilice porque él me podía encontrar.

¿La última vez que vio molesto a su hijo?

Sabe controlar su carácter y en eso ha salido a mi esposo.

¿Y tú cuándo te enervas?

Soy impulsiva y me sale el samurái que llevo dentro.

¿Un defecto que haya heredado de usted?

Ambos somos recontra orgullosos.

¿Y cuándo discuten?

Ahí debe ser la última vez que lo vi molesto, ja, ja.

¿Qué le cambiaría?

Que no trabaje tanto, se puede enfermar.

¿Un yerno como él?

Sí, porque al esposo de mi hija lo tengo con hacha y machete.

Muchas gracias por contestar con sinceridad.

A ustedes por esta linda conversación.

Tony y Mimy Succar lanzan tema en homenaje al Día de la canción criolla

TONY: Tenía que hacerle una terapia a mi enamorada antes d ellevarla a casa

A un lado, en silencio, como corresponde, Tony escucha la entrevista y solo habla cuando se le pregunta y ahí sí que dice lo que siente.

¿Cómo es tu mamá?

De otro mundo.

Sonó lindo.

Habla demasiado, hasta diría que cansa.

¿Siempre fue así?

De niño, cuando me llamaba la atención, gritaba mucho, muy fuerte.

¿Notabas la diferencia con las ‘viejitas’ de tus ‘causitas’?

En Estados Unidos, llegamos como personas migrantes y cuando iba a sus casas había mucha paz.

¿Se supone que por ser de origen oriental debe ser calmada y pausada?

También es peruana y las madres de nuestro país son fuertes de carácter y la mía mucho más.

¿Te hizo pasar muchos ‘roches’ de chibolo?

En el colegio porque no tiene filtro, son tantas veces que ya no recuerdo una en especial, ja, ja.

¿No se mide?

Cree que está sola.

¿Cómo era presentarle una enamorada?

Hacerle primero una terapia, explicarle que mi mamá es diferente. Era todo un proceso antes de ir a la casa.

¿Hay que tenerla de amiga o enemiga?

Es buena, derrocha mucha energía positiva.

Eso es maravilloso.

Pero también dura si te tiene algo que decir.

¿Qué le admiras?

Junto a mi padre se sacrificaron toda su vida por nosotros.

¿Ejemplo?

No recuerdo que alguna vez hayan salido a algún lado sin llevarnos a nosotros.

¿Abnegada?

Fue alérgica al jabón, pero se sacrificaba y lavaba nuestras ropas.

¿Qué le cambiarías?

Puedo sacar una lista (suelta una carcajada).

Solo un cambio.

Que sea más cariñosa con mi papá.

¿Te gustaría una suegra así?

Asu mare… creo que no.

Dinos qué viene...

Este 7 de diciembre estaremos en ‘La Voz: Generaciones’ desde las 8:30 de la noche por Latina.

Cada uno es como es y se atraen porque se quieren, y la única verdad es que comparten la misma sangre y ya lo dijo el maestro Rubén Blades: ‘Familia es familia y cariño es cariño’.