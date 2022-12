El tiempo parece haberse confabulado con el arte y decidió que un tema musical se haga un himno de ayer y hoy. Patricio Suárez - Vértiz creó una canción en los 90, que en la actualidad está de moda en todas las discotecas y fiestas. Era un chico pelucón y atrevido en esas épocas, ahora es un irreverente maduro que sigue entonando su ‘Disco Bar’ con la misma ilusión de hace años, pero con más fuerza que en esos tiempos. Hermano de un ícono del rock peruano como es Pedro Suárez - Vértiz, ha decidido contar quién es realmente y qué gusta disfrutar en su día a día.

Patricio, ¿eres del Callao?

Nací en el Hospital Naval, porque mi madre trabajaba en la Marina de Guerra.

¿Entonces te sientes hijo del puerto?

¡Vamos Boys! Así juegue en campeonato de barrio.

Pero allá todo es salsa.

Visitaba a mi abuelo y escuchábamos: ‘Pronto llegará el día de mi suerte…’ o ‘Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero’.

¿Cuándo te aparece el chalaco?

En la chispa, la pendejada buena. Es un punto a favor para mí.

¿En algo más?

Caigo chévere.

¿Cómo es uno nacido en la Provincia Constitucional?

Le gusta ponerte chapas, porque quiere testearte. Te mide tu paciencia. Te ‘pulsea’ porque desea conocerte. Es ‘volteador’.

¿Para qué hace eso?

Para saber qué aguante tienes en situaciones adversas.

¿ Otra cosa?

Habla en voz alta, es sentimental, mueve las manos.

Continúa...

En su casa anda en bividí, le encanta comer bien y escuchar música.

¿Y tú te ‘pituqueaste’?

Mis padres compraron una casita en San Isidro, pero formar el grupo ‘Arena Hash’ te hace conocer la realidad del país.

¿Iban a todos sitios?

Un ejemplo fue visitar ‘Trampolín a la fama’.

¿Tener frente a frente al gran Augusto Ferrando?

Y por pedido nuestro.

¿Por qué lo eligieron?

Los fines de semana lo veíamos en familia.

Corrían el riesgo de que los ‘vacile’ a nivel nacional.

Ese día nos vinieron a recoger en un camión de mudanza. Allí nos metieron.

¿Cómo siguió la experiencia?

Cuando entramos al canal, escuchamos su típica frase: ‘Un comercial y regreso’. Se me agitó el corazón, ya estábamos en ese programa que hacía 60 puntos de sintonía.

¿Los recibió bacán?

Antes de pisar el set, comentó con su coordinador: ‘¿Qué cantan?’ y cuando nos presentó dijo: ‘Con ustedes Hash Arena’ y lo corrigieron: ‘Es al revés’ y gritó: ‘Es la misma vaina’.

¿Tocaron de inmediato?

Sí, pero no recuerdo si fue ‘Cuando la cama me da vueltas’ o ‘Me resfrié en Brasil’. La gente aplaudió y él nos despidió de esta manera: ‘Yo siempre invito a rockeros, pero no quieren venir y ellos pidieron estar acá’. Eso fue consagratorio para nosotros.

¿Llegaron las chicas con la fama?

De soltero, sí.

¿Les prometías amor eterno?

Nunca les mentí. Jamás prometí algo con tal de que se quiten la ropa. Eso es ser malo.

¿El infiel es de mal corazón?

Es un acto cobarde. Porque si te metes con una chibola, dile a tu esposa que haga lo mismo. Eso debería ser lo justo.

¿Y el ‘partidor’?

Es un buitre.

Explicación...

Esa ave ve un animal herido y se queda quieta, pacientemente espera y cuando estás dormido o casi muerto, ataca.

¿Y cómo ‘ataca’?

Espera que la relación esté en crisis y empieza a decirle sorprendido por qué te trata así y cuando su reloj de ave carroñera le indica que es el momento vulnerable de la chica, avanza con todo.

¿Saliste con casadas?

Estuve con chicas que al día siguiente se casaban y querían despedirse. Pero ninguna era novia de un amigo.

¿Crees en la amistad hombre–mujer?

Totalmente.

Es que se cree que siempre, por la diferencia de género, hay un deseo guardado.

Aguanta, eso no quiere decir que no pase nada con ella. Si se tienen confianza y plantean estar juntos, pero sin compromisos, por qué no.

¿Eso es bueno?

Mucho mejor, porque no hay trampas.

Vamos al tema ‘Disco Bar’...

Nace cuando ya no estaba el grupo, yo me había quedado en nada. En la radio no me la querían poner porque no la entendían y era larga para ese tiempo.

La comunidad gay la asumió como su himno.

Es que buscan liberarse. Pero está bien, no hay problema.

Suena como en los 90.

Ahora ha pegado más que antes.

Te tildaron de ser de la comunidad LGTB.

No solo eso, decían que me habían visto y mis amigos me comentaban: ‘Cuando murmuran eso de ti, ya ni te defiendo’ y nos reíamos.

¿Y ahora por qué gusta tanto?

La letra habla de liberarse de estrés, de penas y recuerda que la gente estuvo encerrada en pandemia. Eso suma para que sea recibida de la mejor manera.

Un gran abrazo...

A todos ustedes y a los lectores desearles lo mejor en estas fiestas.

A su manera y estilo, sin joder nadie, Patricio se impone en estos tiempos, como lo hizo antes y sonríe. Cuanta razón tenía Gabriela Mistral: ‘Recordar un buen momento es sentirse feliz de nuevo’.