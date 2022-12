‘Va finalizando un año más y ella crece al ritmo del tiempo. Karina Borrero dejó su lado de narradora de noticias y ahora es más comunicadora que nunca. Su debut como conductora del magazine ‘Arriba mi gente’, que va por Latina, ha sido más que auspicioso. Ella va imponiendo su estilo en la televisión peruana y por eso es bueno conocer como piensa la chica del rostro bello y corazón bonito.

En estos tiempos, ¿Qué significa ser mujer?

Somos malabaristas. Puedo estar trabajando y a la vez pendiente de la tarea de mi hija Cayetana o también hago la lista de lo que falta comprar para el menú de la semana.

¿A quién la llamas empoderada?

A una que persevera en sus anhelos, que cuida y está pendiente de su salud mental.

Entonces, ¿Qué es el feminismo?

Un movimiento que busca alzar la voz sobre las desventajas que tenemos las mujeres frente a los hombres en los diferentes ámbitos, ya sea político social y cultural.

Hay una frase usada muchas veces: ‘Las mujeres son más valientes que los hombres’.

Lo eres o no y eso no tiene que ver con el género.

¿Cuál es tu reacción cuando afirman que ustedes no manejan bien?

Me remito a las cifras: ¿Quiénes incurren en más multas de tránsito? Allí se demuestra quiénes, realmente, no saben manejar.

¿Cómo reconocer a un machista?

El que se porta mal con su pareja humillándola, desmereciendo sus logros o potencial, como si solo fuera posible que ella salga adelante gracias a él.

¿Eso quiere decir?

Que antes de una agresión física, ya hubo agresión verbal y psicológica en esa relación.

¿Conclusión?

Si te hace sentir miedo, ahí no es.

¿Cómo se hace sentir la confianza?

Tratando cada día de ser un equipo.

¿Exiges a tu pareja la contraseña de sus redes sociales?

¡Nooo!

Si ves a una chica siendo agredida por un tipo, ¿Qué es lo primero qué haces?

Intervengo, llamo a la policía, grabo al agresor y seguro pediría a la gente que tengo a lado que se sume a ayudar.

¿Te piden selfies los seguidores del programa?

Sí y me encanta sentir que la gente te trata como su propia familia, con cariño y siempre con alguna frase bonita que me suben los ánimos.

¿Tus canciones preferidas para karaokes?

Las de desamor. Son las más divertidas para cantar con las amigas.

¿Una salsa que jamás podrías dejar de bailar?

‘Juana la cubana’. No importa con que ánimos esté, si suena dejo todo y me pongo a bailar.

¿La pollada se come con la mano?

Sí, también el pollo a la brasa, el broaster, las alitas, los tacos, las arepas y las torrejas. ¡Con la mano es más rico!

¿Despiertas y lo primero que haces es prender el televisor para ver noticias?

Agarro el celular y veo los titulares de los diarios en digital. Lo segundo, es poner RPP, soy de la vieja escuela.

¿Qué perfeccionaste durante la cuarentena?

Estuve muy pendiente de cuidar a los míos y traté de leer y aprender lo más que podía para contenerlos.

Una manía que no has podido dejar...

La necesidad de que todas las cosas en mi casa estén ordenadas.

¿Por ejemplo?

He llegado a levantarme de madrugada, porque me acordé de que vi una taza en la sala o había un plato por recoger. Ya hasta me caigo ‘chinche’, soy maniática, pues.

¿Un blooper en vivo?

Se me rompió el vestido al aire mientras hacia el noticiero. Yo que leía la nota y sentía cómo se me iba descosiendo por atrás como si se abriera un cierre.

¿Cómo la libraste?

Los camarógrafos me salvaron poniéndome cinta adhesiva en toda la espalda para aguantar el momento.

¿El peor roche de tu vida?

Hace muchos años entrevistaba a un político y se me olvidó su nombre en vivo mientras lo presentaba, no me quedó otra que mirarlo y decirle: ¿Cómo se llama?

¿Quién era?

Debe ser tacaño que hasta ahora no me acuerdo su nombre ja, ja.

¿Alguna vez un policía te pidió una coima?

Un agente me dejó ‘esperando’ a ver qué multa me iba a poner, se había quedado con mis documentos y de rato en rato venía.

¿Qué hiciste?

Le dije: “Señor, si está esperando que haga algo deshonesto no lo voy a hacer, mejor póngame la multa”. Me dio mis documentos y me dijo: “Vaya nomás”.

¿Otra historia parecida?

Una vez yendo al noticiero, a las 4 de la mañana, se reventó una llanta y un efectivo me ayudó a cambiarla.

¿Te reconoció?

No, porque llevaba mascarilla y mis lentes de aumento.

¿Una frase?

De Malala Yousafzai, una joven activista pakistaní que lucha por el derecho a la educación de las niñas, quien dijo: “Tomaremos nuestros libros y lápices, porque son las armas más poderosas”.

Si tuvieras frente a ti a Nicolás Maduro, ¿Qué le preguntarías?

¿Por qué sigue desgraciando a su país?

Nómbrame un político honesto...

Valentín Paniagua debe ser uno de los últimos que ha disfrutado nuestra generación.

¿Tu concepto de ‘Trome’?

El diario del Perú.

Muchas gracias por la entrevista...

A ustedes y ya saben que los esperamos de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, por Latina en ‘Arriba mi gente’.

Terminó con su verdad por delante, creyendo en lo que piensa y siente. Como diría el genial John Lennon: “Ser honesto puede hacer que no consigas muchos amigos, pero siempre te dará los mejores”.

MÁS INFORMACIÓN: