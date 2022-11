Su vida es su lucha. Porque ella despierta cada mañana convencida que hay una nueva mujer por defender y un pequeño para proteger. Rosario Sasieta no se detiene en su búsqueda de justicia y aunque parece una batalla que no tiene cuando acabar, sabe que desde su tribuna en ATV, aprovechando de la mejor manera la televisión peruana, logrará resultados que irán marcando el camino para una sociedad mejor.

Rosario, va acabando el año, ¿Qué te preocupa?

El Estado no se está preocupando de las mujeres maltratadas.

¿Sigue creciendo las estadísticas?

Cada dos horas dos niñas son ultrajadas.

¿Eso significa?

No está funcionando la máquina estatal.

¿Cuál es el problema?

El Poder Legislativo y Ejecutivo están enfrentados en luchas que agobian y asfixian al ciudadano,

Libran su propia ‘guerra’

No tienen tiempo para los que sufren. Y no entienden que para ser un país maravilloso, hay un solo camino.

¿Cuál es?

Todo se resume en que debemos tener niños felices.

¿Y eso cómo se logra?

Para alcanzar eso las madres no deben ser golpeadas, los padres deben tener trabajo, saber que los policías nos dan seguridad fuera y dentro de casa y lograr una educación de calidad.

¿Los niños son la salida a cualquier crisis?

Si ellos son felices, este país sería realmente grande.

Si ento que las mujeres deben poner de su parte. Muchas aguantan maltratos y aseguran que es por los hijos.

La oportunidad de acceso a trabajar, para la mujer, todavía sigue siendo limitado y eso hace que se permita violencia contra ella. Y el maltratador sabe y asume qué por darte un plato de comida, le perteneces.

¿El hombre se adueña de su pareja?

Te cuento una experiencia

Adelante

Estaba comprando en el mercado y un hombre iba haciendo crujir los dedos de su mano y atrás iba su esposa. La trataba de la peor forma.

¿Te metiste a defenderla?

Sí y su respuesta fue: ‘Es mi mujer, no te metas’

¿Cómo siguió el tema?

Hablé con ella, le dije que no se deje tratar así. Le di mi teléfono y me ha llamado y lo ha denunciado.

¿Cuál es el perfil de un depredador sexual?

Antes podía decirte cuál era. Un hombre soltero, de más de 50 años, que vivía solo o con su madre-

¿Ahora?

Tienes depredadores sexuales de 18 o 20 años.

¿Cómo empieza a actuar un machista?

Desea tener el control, saber donde estás.

¿Y cuál es su siguiente paso?

Empieza a cercarte, desprestigiando a tu familia y deteriorando a tu entorno. Hasta que la mujer se queda sola.

¿Eso para qué?

Al saber que está desamparada, empieza a agredirla físicamente.

Algunas chicas dicen: ‘Nunca me pegó, solo me maltrata de palabra’

Ese tipo de violencia va a generar una rebeldía en la víctima que hará que lo denuncie.

¿Y él cómo reacciona?

Al enterarse lo que hizo la mujer, le pegará.

Está convencida que el éxito de un país, pasa por una niñez feliz (Foto: Allengino Quintana)

¿Te ha tocado casos de la mujer maltratadora?

Me han llegado casos en los cuales la mujer es agresora. Hay un niño que ha fallecido por los golpes de su madre.

¿Y un varón golpeado por su pareja?

Una mujer decía que le había pegado, pero era al revés porque ella era campeona en artes marciales. Y lo demostramos.

¿Nunca te ha amenazado el hombre violento o sus amigos?

En la calle, conmigo, todo es amor y besos.

¿No te preocupa que sea condenado y se quiera vengar?

A mí me mandan saludos de los penales.

¿En serio?

Es qué para ellos, los niños no deben ser perjudicados.

Tan apasionada con tu profesión, tan justiciera, ¿así eres para el amor?

En mi reencarnación pensaré en el amor personal.

¿No deseas enamorarte?

Salgo a la calle y me quieren abrazar, me dicen gracias. Si eso implica no tener amor de pareja, me siento por bien servida.

¿Y si aparece un galán y te invita a bailar?

Que vayan a galantear a otro lado.

Pueden pedirte bailar un bolero

Ya no bailo, ya pasó.

¿Bailabas bien?

Bailo música negra. Me ganaban las cajas de cerveza por como lo hacía.

Entonces dominas la música afro siendo de piel clara

Soy una blanca con un ‘popó’ de negra.

Y ahora dinos como te vemos

Martes y jueves en ATV a las 8 am. Me tienen siempre a su disposición.

