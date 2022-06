¡Mi gente! Soy Luis ‘Cuto’ Guadalupe y la herida está sanando. Este retorno con escalas es como un ibuprofeno que calma el dolor que me dejó el Perú-Australia. Sé que el efecto es temporal, pero me ayuda.

Y Tras recorrer la Isla de Buyukada pasé unos horas por la ciudad de Estambul, capital de Turquía, la otrora Constantinopla.

Una ciudad bella, con mucha fe. Un punto privilegiado en el mundo. Tiene una impresionante vista donde se ve la majestuosidad de su grandeza al ver ambos continentes desde un solo lugar. Por un lado, Europa; al costado, Asia.

Impresionante. Almorzar viendo ese panorama da la impresión de que estás frente a la obra de arte de un genio de la pintura. Es una belleza natural lo que hace de Estambul una ciudad única en el mundo.

CUTO EN LAS MEZQUITAS DE ESTAMBUL

Sobre ese escenario me pido un pollito a la parrilla o lo más parecido a ese plato peruano. Babeo por la sazón del pollo a la brasa, pero aquí no hay. Sinceramente, extraño mucho mi carapulcra con sopa seca.

Ya tengo varios días fuera de casa y uno es querendón y quiere comer su rica comida. Pero comer ante tamaño escenario hace que uno tenga un almuerzo placentero y bien acompañado hace que disfrute doblemente esa experiencia.

Conocer la Mezquita Aya Sofya, o también conocida como Hagei Sofía, entrar y ver las paredes y cúpulas majestuosas bajo la que miles de musulmanes al día expresan su fe. Hay que saber dónde estamos: su construcción data del año 537 después de Cristo, realizada por el emperador Constantino.

Luis 'Cuto' Guadalupe dentro de la mezquita Hagia Sofía.

También pude conocer la Mezquita Azul, la mezquita del Sultán Ahmed, fue alucinante. Es una construcción que data del 1600.

LOS PERUANOS EN TURQUÍA

Mucha historia, mucha cultura sobre la ciudad de Estambul. Mucho dinero y poder han corrido por aquí a lo largo de la Historia. Su lugar privilegiado lo hizo esencial para el comercio.

En el momento que recorría los monumentos históricos de pronto escucho “Cutito, por favor, ¿me regalas una fotito?”.

Se trataba de un grupo de peruanos que estaba conociendo Estambul. Solo me quedó decir la fe es lo más lindo de la vida. Estamos en todos lados y jamás pensé que a miles de kilómetros en medio de otra cultura, me pidan una foto para el recuerdo.

LOS REYES DE LA IMITACIÓN

Nuestro guía Dogan nos advierte que en Turquía hay las mejores imitaciones de las marcas top del mundo. Alcé una ceja. ¿Pero ese país no es China? A ver. Y seguía dicíéndonos que no hay razón social o marca reconocida que sea imposible de imitar para los turcos.

Le comencé a dar como 10 nombres de las marcas más ranqueadas y de todas había copia original. También hay niveles, 1, 2, 3 y 4. De acuerdo a la calidad y aproximación a la marca original.

La cosa es que le pregunté al ver varias tiendas por distintas calles. Normalmente, la gente va a Gran Bazar, pero no siempre están los mejores modelos ahí.

Efectivamente, había de todo. Todo. T-O-D-O.

Mi amigo me llevó a un punto único y que era la atracción de los turistas españoles. ‘Finito de Córdoba’ . Un lugar con las imitaciones más fidedignas de cualquier marca mundial. Impresionante.

Maletines, carteras, billeteras, relojes de las marcas top del mundo. Todo lo encontrabas en ese punto.

ANDERSON CUETO, ROBERT LEWANDOWSKI Y UNOS RELOJES

Mientras Dogan me explicaba cada movimiento, me acordé de una anécdota que en su momento me contó Anderson Cueto.

La historia fue así. La ‘Comba’ jugaba en el Lech Poznan, con Robert Lewandowski. Un día les tocó ir a Turquía. Aquella vez, tuvieron unas horas libres. Salieron a comprar relojes.

En ese momento se les acercó un tipo y les ofreció una marca muy reconocida de relojes que son a prueba de agua. Relojes que no tenían problemas si se caían al agua o eran sumergidos a la piscina. Llegaron a ponerse de acuerdo. Le compraron 5 relojes. Cueto y compañía ya se habían marchado. Y de pronto escuchan decir: “Brother, no water!”. “Hermano, ¡no los metas al agua!”. Y ven que el turco se hace humo entre la multitud.

Bueno, para los zapatos rotos: no compré nada de eso. No voy a negar que he visto imitaciones muy idénticas a las originales, pero me aguanté.

