En el nombre del rock se ha dicho mucho y a veces, cualquier cosa. Para unos es vida, grito y rebeldía y es lo cierto, aunque también puede ser lo inexacto. Lo mejor es ir a las fuentes, o tener una charla con Rafo Ráez, músico, compositor, artista, un creador constante. Un rockero que no rechaza la salsa, un hombre que ama al Perú y que no se reprime al no escuchar su música en las radios comerciales, porque su honestidad está intacta.

Rafo, ¿Qué es el rock en tu vida?

La celebración del romance luz-sombra.

¿Cómo se define a un rockero?

Cómo él, o ella, quiera definirse.

¿Eres músico que hace rock?

Soy un rockero que hace diversas cosas: Antropología, Guitarra Andina y Costeña, defensa del habla-barrio, etc.

Tu estilo es contar historias en tus temas, ¿eres un narrador musical?

Mi escuela fue musicalizar teatro a las órdenes de directores y directoras, muchas veces instrumental y eso se me ha quedado. Luego vino el Rock-Subte.

¿Cantar es un compromiso social?

En mi caso, sí.

Después de crear un tema, ¿terminas agotado?

Sí.

¿Te has vengado, en tus historias, de algún amor no correspondido?

Ser agradecido y ser vengativo es lo mismo. Devolver.

¿En la adversidad fluye más la creación?

Si, pero en la no adversidad, fluye el estudiar, es básico.

Mario Vargas Llosa asegura que escribir es una disciplina diaria, ¿cuántas horas al día le das a la creación?

El reloj no es la disciplina, la disciplina es Inca-Chimú-Wari-Matsé-Bora, etc. La disciplina es ancestral.

¿Rockero que se respeta no baila salsa?

Quién haya dicho eso no ha estado en New York.

¿Un género que te fascine?

El Landó.

¿Jamás presentaste tus producciones a una radio?

Nunca un programador radial me ha dado cita.

¿Es cierto que el arte tiene que tener un compromiso con la gente?

También existe el arte comprometido con la corrupción, El Pastor enamorado de su cuenta bancaria, chesss.

¿Somos un país rockero?

Producimos rock en todo el territorio y en todas las generaciones.

¿Tu música te ha dado prestigio?

Me llaman para musicalizar películas. Es como ser sastre de lujo.

¿Una salsa que te guste?

‘Juanito Alimaña’, ‘No me digan que es muy tarde ya’, ‘Isadora Duncan’.

¿Tu concepto de Héctor Lavoe?

En la ciudad espacial, se le seguirá escuchando.

¿Qué opinas de Kurt Cobain?

Se plantó delante de los shows de pirotécnia, con su música esperanzada en destruir la contaminación.

¿Quién fue el poeta tonto que separó sexo de amor?

Ese se reencarna en cada generación, hombre o mujer y no siempre es poeta.

¿Quién es un ser despreciable?

Ni hacerle el favor de mencionarle.

Por qué, si los políticos nos engañan hace años, ¿les seguimos creyendo?

No les creemos a los políticos, creemos en el Perú.

¿Cuándo el artista pierde su libertad?

Cuando deja de ser valiente.

¿Dios existe o es una creación cultural?

Tu eres Dios, cada persona que lee el Trome también lo es y no es raro. Es como el día, un milagro viviente junto a otros milagros.

¿Un tema que siempre te gustaría cantar y casi nunca te lo piden?

Parque de Los Nietos.

¿Ya te sientes un ‘Viejo verde’?

El amor correspondido no es una cacería. Yo no estoy de cacería.

¿Escuchas el tan vapuleado reguetón?

Nace con ‘El General’, en los noventas todos lo ‘toneabamos’.

¿Te sientas a ver la selección de fútbol?

Un árbitro brasileño nos anuló un gol. De ese país nunca más que nos dirijan.

¿Es cierto que en la vida todo tiene música?

Todo tiene un lado invisible, la música es el arte de lo invisible, pero, sin orejas no hay música.

¿Cuál es la canción que tienes inconclusa por años o pendiente por componer?

No tiene título.

Dime tus presentaciones

Quiero destacar una: este 11 de junio estaremos con los consagrados ‘Aterciopelados’ en el teatro ‘Leguía’ y las entradas las pueden obtener en Teleticket.

Cómo nace la amistad con Andrea Echeverri de Aterciopelados

En los noventas. Toda esa generación somos muy unidos.

Y ahora se juntan para cantarle a los peruanos

Cada banda irá con su show completo y algún tema juntos, por supuesto.

Espero te hayas sentido cómodo con la entrevista

Muchas gracias, a ti y a tus lectores.

