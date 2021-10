Periodismo de periodistas. Rosario Victorio es una reportera de raza, de esas que no se rinden y van hasta el final con tal de conseguir la información. Desde ‘Al sexto día’ trasmite emociones, narra historias, se enfurece, incomoda e informa. No dudo es mostrar su indignación ante Leonard León, se enfrentó al peligro en el Callao y sabe que una comisión tiene hora de inicio y casi nunca se sabe cuando va a acabar. Así vive el periodismo y la gente la reconoce en las calles.

1. LA NOTA AUDAZ...

Me pusieron el reto de ser una de las famosas ‘Malcriadas’ del Trome. Lo acepté con miedo. Hablé con el fotógrafo Alan Ramírez y me dijo que todo saldría bien. Fui hasta el estudio del diario llevando un vestido y un short. Obviamente me pidió que salga con lo segundo y arriba posé con un brasier que parecía de lencería. Al día siguiente subí a un taxi y el chofer llevaba un ejemplar, al verme me reconoció y le tuve que decir que sí era. Mi papá tiene el recorte del periódico en la sala de la casa.

Fue 'Malcriada' del diario

2. LA MOLESTIA...

Entrevisté al cantante Leonard León, que siempre me pareció una de las mejores voces de nuestra cumbia. Pero ese día respondía mis preguntas con frases ofensivas a Karla Tarazona, la mamá de sus hijos. Hablaba como todo machista y prepotente. La definición exacta era que se estaba portando como un patán. Decidí joderlo, hincharlo con mis preguntas. Reconozco que me afloró mi feminismo.

3. EL PERIODISMO I...

Con mi equipo de trabajo fuimos a Juliaca a cubrir la muerte de una cantante. Su cuerpo había sido descuartizado y las partes aparecían por la ciudad. El principal sospechoso era su enamorado. Lo ubicamos, logramos entrevistarlo y sacamos el reportaje el sábado por la noche. Al día siguiente se suicidó. Siento que se vio acorralado y por ello tomó esa decisión. Fue duro, pero estaba tranquila, solo cumplí con mi deber.

4. EL MAYOR PELIGRO...

Teníamos una comisión difícil: grabar a los indigentes que deambulan en la noche por Los Barracones del Callao. En pleno trabajo veo que mi camarógrafo retrocede, le iba a decir por qué hacía eso cuando me doy cuenta de que un hombre me apuntaba con su pistola. Pensé que nos iban a robar todo lo que llevábamos encima, pero no ocurrió nada de eso. Gritó: ‘¡Arranquen, váyanse!’. Entendí que no buscaba asaltarnos, ni hacernos daño. Buscaba que salgamos de su zona, entendía que estábamos haciendo mucho show en su barrio y quería tranquilidad.

5. UN MAESTRO...

Se llama Heriberto Zegarra y es el chofer de la móvil. Tiene ojo para los personajes, nos señala lugares donde se puede grabar, indica a quién podemos entrevistar y nos hará la nota, si necesitamos quién se disfrace de ‘Peluche’, él mismo es y encima conoce ‘huariques’ para almorzar. De pronto llega y dice: ‘Tengo un caso bien fuerte’. Pese a su cargo sabe mucho de periodismo.

6. EL PERIODISMO II...

Nunca apago el teléfono. Jamás me desconecto de mi comisión. Puedo pensar que el jueves ya lo tengo listo, pero el viernes sucede algo y debo rearmar todo otra vez. Cuando suena mi celular, leo de inmediato los mensajes o respondo las llamadas. Uno no sabe qué buen caso te pueden estar dando.

TE PUEDE INTERESAR: