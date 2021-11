La salsa gusta a todos y enfrenta a algunos. Luchito Muñoz es un sonero que ha crecido en la meca de la música: Estados Unidos. Se ha cultivado, construido una imagen en base a su talento y sin alzar la voz, se ubica en el escenario local y explica su distanciamiento con el popular ‘Sonerito’ César Vega, elige a Daniela Darcourt sobre Yahaira Plasencia y revela los tips para improvisar sobre el escenario. Una entrevista llena de sabor y saoco.

Luchito, ¿el sonero nace o se hace?

Es la unión de actitudes.

¿Por ejemplo?

Debe ser un buen cantante, tener afinación y la actitud de tener el ‘repentismo’, que es la improvisación.

¿Algo más?

Leer y observar, ayuda bastante. Y en realidad, eso vale para todo en la vida.

¿Tener calle?

Un colega decía que el sonero debe ser ‘pendendicero’ o que haya estado metido en cosas oscuras. Y no creo eso, porque para mí, eso no es tener esquina.

Los gigantes de la salsa estuvieron en líos grandes

Los que fallecieron por algún problema de ese tipo, indirectamente se han hecho un favor, porque a veces parece que un artista vale más muerto que vivo.

Volvemos atrás, ¿Qué sería tener ‘lleca’?

Es tener picardía y soneando es poder expresar el sentimiento del barrio. Además, no todo el que se para en la esquina es maleado, ni tampoco tiene la actitud para sonear.

¿Preparas tus frases antes de ir a una presentación?

Yo prefiero que fluya, pero es algo que usa un sonero en sus inicios. Quien diga que no, miente.

Es válido que te toque en un determinado lugar y digas: ‘Voy a decir estas frases aprovechado el sitio donde estoy’

Si vas a cantar un tema y están entrando en el campo de la improvisación, puedes mencionar temas relacionados al lugar.

Hemos hablado de barrio, pero no me has dicho de dónde vienes

Nací en La Victoria, me críe en la Unidad Vecinal número 3, me mude a La Perla y me fui para Trujillo.

El Cano Estremera le pidió que llegue al Grammy

¿Dime a quién admiras?

Ismael Rivera es el sonero mayor.

Mi admirado Cano Estremera, ¿es un gran sonero?

Cuando recién empezaba, lo veía mucho, veía sus videos y los cercanos a mí, dicen que tengo sus movimientos en el escenario.

¿Lo conociste?

Nos reunimos para un desayuno, quería poder conversar con él y mostrarle lo que estaba haciendo.

Mostrarle tu trabajo a ese ‘monstruo’, debió ser bien arriesgado

Le llevé unos audios y él tenía a dos periodistas esperándolo para entrevistarlo.

¿Te dejó?

Dijo que lo esperen y me dio una pila de consejos y me dijo: ‘Lo que me has mostrado, es algo que no había escuchado antes’.

Viniendo de quien viene, es un gran elogio

Recuerdo su frase: ‘Acaba de grabar ese disco y entra al Grammy, que es algo que yo no he hecho’.

¿'Melcochita’ es sonero?

Es reconocido como tal en Estados Unidos, pero en Perú, uno lo nombra y la gente responde: ‘No vayan’.

¿Y César Vega?

También lo es. Tendré mis discrepancias, pero no puedo negar su talento.

Si lo ves, ¿le das un apretón de manos?

Todo empezó cuando fui a una presentación y le estaban realizando un especial de televisión. No me respondió el saludo.

Es famoso ese video, cantas el tema ‘Soy profesional’ y le dices varas cosas fuertes.

Ese día subí a cantar con su orquesta, me pusieron sus temas de ellos y ese que interpreté, lo conocía, pero ni recordaba la letra.

¿Improvisaste?

Tuve que hacerlo, por la gente.

¿Allí empezó el distanciamiento?

Ya habíamos tenido discrepancias por Facebook. Me había dicho que no necesitaba duelos, porque ya no necesito demostrar nada a nadie.

¿Qué le dijiste?

Siéntete divo cuando llenes estadios y me respondió: ‘Yo no soy futbolista para llenar una cancha de fútbol’.

¿Tanto se puede cambiar con la fama?

Hay algunos artistas se les tilda de sobrados porque después del show no le gusta tomarse fotos con la gente, pero allí entra al managger, quien te dice que no debes estar tan a la mano del público.

¿Por qué?

Aseguran que tu nivel de ‘estrella’ va a bajar y eso puede haber pasado con César Vega.

¿Renzo Padilla es ‘bravo’?

Tiene buena trayectoria, se ha formado en New York. Le gusta defender su música, que es propia.

Cantar, sonear, ¿Da ‘jale’ con las muchachas?

Estar sobre el escenario, así sea gordo y feo, te da un estatuís y la gente te ve distinto.

¿Daniela Darcourt o Yahaira Plasencia?

Desde el punto de vista auditivo, obviamente, la primera. La segunda tiene un show más comercial e internacional y por eso Sergio George la ha elegido.

¿Solo salsa?

En el norte me pedían cumbia, que toque ‘El arbolito’ y con mucho respeto respondía: ‘Hermano, el flyer de afuera dice ‘Noches de salsa’, tenemos una identidad y solo vamos hacer nuestro género’.

En reuniones de amigos, ¿te piden qué cantes?

Eso nos pasa a todos los cantantes.

Coméntame tus presentaciones

Mañana, con mi orquesta Latin Soul estamos en el JAZZ SONE de Miraflores y el sábado nos vamos a Trujillo. Quien desee estar presente en estas fechas, que llamen al 986496555.

Un gran abrazo y que ese reencuentro sea el mejor

A los lectores un gran abrazo y estamos con todo lo mejor de nuestra música.

